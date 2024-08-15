生技製藥三強 積極規劃「打世界盃」
生技製藥三強保瑞（6472）、美時、藥華藥今年上半年財報表現亮眼，三公司都積極規劃要「打世界盃」，但業內人士指出，有業者單一產品闖江湖，也有業者在國際上坐擁百張藥證，分別拿出最優的策略拓展海外市場。
保瑞標榜要成為全球前十大CDMO代工廠；美時強調掌握一百多項學名藥證進軍國際市場，藥華藥只靠一項新型干擾素P1101就拿下全球四十多國罕見血癌PV新藥市場，明年底第二項適應症也將問世。
保瑞今年初併購美國百年藥廠Upsher-Smith（USL）後，貢獻兩季獲利逾11.72億元，年增近七成，每股純益（EPS）11.61元大賺一個股本。保瑞6月底再度宣布收購美國無菌製劑廠，預計8月下旬交割，將帶動保瑞在全球市場擁有十個藥廠，加速保瑞朝全球前十CDMO廠的目標邁進。
美時今年受惠血癌學名藥Lenalidomide對美國出貨的強勁成長。帶動第2季獲利13.32億元，EPS達5.09元。美時強調，目前仍有27項藥物正在申請藥證，另有三學名藥將陸續上市，但是公司除了發展學名藥之外，也會逐步推出困難學名藥、改良劑型藥物及新藥，但是美時並不會跨足CDMO業務，現階段也不會從無到有自行研發全新藥物。
藥華藥是國內少數發展全新藥物，且已成功打入美國市場的公司，該公司的Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）為一新型干擾素，目前治療治療真性紅血球增多症（PV）領域已拿到全球40多國藥證，下一項適應症原發性血小板過多症（ET）最快2025年底可取證，現正投入行銷前準備。
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