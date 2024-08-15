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生技製藥三強成最大贏家 美時、藥華藥回攻亞洲市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

生醫族群第2季財報近日出爐後，美時（1795）、藥華藥及保瑞三公司為製藥業最大贏家，其中，美時、藥華藥昨（15）日均舉行法人說明會，這兩家生醫績優生不約而同表示，繼美國市場之後，都將回攻亞洲市場。

美時表示，針對東南亞市場將在三、五年內業績增五倍；藥華藥今年底開始將陸續取得中國大陸及韓國醫保，並要擴大東亞市場布局。

三大藥廠海外布局策略及目標 圖／經濟日報提供
三大藥廠海外布局策略及目標 圖／經濟日報提供

美時、藥華藥昨日均舉辦法說會，兩家公司今年都受惠美國市場帶動，不論是營收規模或是成長動能，都位居前三名；至於生技股獲利保瑞則將在本月28日受邀參加法說會，對外說明下半年營運展望及海外最新布局。

美時副總經理沈燁表示，看好東南亞市場前景，已在7月完成全球學名藥大廠購梯瓦（Teva）製藥泰國子公司的收購，8月可開始貢獻營收，美時也將在第3季結束前在東南亞完成新的藥品收購案。

沈燁表示，東南亞國家正開始面臨人口老化，慢性病藥品及保健醫藥需求增加，不過國際大藥廠目前尚未重視東南亞市場，當地藥廠數量多、規模卻不大，以越南及泰國為例，兩國家的本地藥廠各有500多家，這提供了美時很好的發展機會。

美時除了持續進行東南亞的藥品收購之外，也正在評估越南、菲律賓、馬來西亞及印尼的小型藥企併購，這些小公司有各自的專業強項，美時將藉由這些小公司的收購擴大市場影響力，並從其他地區引進其他藥品進入東南亞銷售平台。

沈燁表示，美時目前在亞洲市場的營業規模，韓國業績已達到60億元，台灣則有25億元，東南亞目前僅有10億元，美時目標三、五年內讓東南亞的營收較目前成長五倍，要達到50億元以上。

藥華藥表示，該公司的罕見血癌新藥Ropeg在美國市場正持續擴大市場影響力，除學術醫院外，社區醫院業績也是成長強勁，藥華藥美國子公司自今年初重組行銷領導團隊，近期又新禮聘專長法遵的法務主任，有望使營收持續維持逐季增長的趨勢。

除了美國市場，藥華藥的Ropeg在亞洲市場也正在加速布局，針對全球第二大的日本市場，今年6月起日本健保給付患者可在家自行注射Ropeg後，有助於提升病人數及拓展市場。

針對中國市場，已於7月中申請Ropeg進入醫保，最快可於今年年底取得醫保藥價；韓國市場也將申請Ropeg納入健保，預計明年年底前取得健保藥價；新加坡市場最快今年9月正式上市，進軍東南亞市場。

東南亞 美時 藥華藥

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