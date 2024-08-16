中鋼開跌盤 近三個月首見 9月每噸下滑500~600元

中鋼（2002）昨（15）日開出今年9月盤價，每公噸跌500至600元，為近三個月以來首度開出跌盤，但下游仍喊「跌不夠，並未貼近國際行情」，國內鋼鐵行情需要進一步調節，才能有效推動第4季回溫。

法人指出，中鋼長期來堅持護盤的政策，但寶武鋼高層對鋼市前景提出警訊，凸顯鋼市前景仍崎嶇，有待時間沈澱。

中鋼今年盤價（熱軋）走勢 圖／經濟日報提供

中鋼表示，市場推測美國9月將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。

鋼鐵供給方面，中鋼協統計7月下旬重點鋼廠庫存達1,605萬公噸、年增10%，大陸供過於求情勢惡化，轉而大量低價外銷。今年前七個月中國大陸鋼材出口累積達6,123萬公噸，年增大幅增加21%，但出口均價卻年減24%，造成全球鋼市承壓。中鋼指出，近期各國紛紛啟動貿易救濟措施，包含越南、泰國、土耳其等國陸續對大陸熱軋提出反傾銷控訴，中鋼順應情勢，對大陸低價傾銷鋼品申請貿易救濟措施，以維護市場秩序，防堵大陸低價鋼材快速向外擴散。

原物料方面，鐵礦砂維持每公噸100美元上下；冶金煤回落至每公噸210~220美元區間，煉鋼成本下滑，但仍處於長期相對高檔水準。鋼價行情方面，亞洲行情弱勢震盪，寶鋼、鞍本9月價格下調，美國鋼價持續低位盤整，Nucor鋼廠連續兩波提漲，熱軋累積漲幅達每公噸44美元，然而漲價效應尚需時間傳遞至亞洲。

中鋼表示，全球經濟呈現溫和發展態勢，但近期受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑用鋼需求，加上中國大陸產量控制成效不顯著，亞洲鋼市持續弱勢盤整。考量國內用鋼產業景氣正值底部調整階段，為順應國際行情脈動與煉鋼成本下滑，提升下游接單動能，9月盤價適度調降，協助客戶爭取訂單，並緩解低價進口鋼品衝擊。