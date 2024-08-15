好市多帶動房市升溫 台中海線成為投資新熱點

美式量販好市多(Costco)真的要來了！繼蟬聯多年全球獲利率第一的南屯分店後，2020年再加碼於北屯展店，看準消費力與人口紅利，6月爆出第三間店將落腳台中海線，專家認為，人口居住和消費需求一路湧向海線，加上捷運藍線加持，商機蓬勃下海線房市前景可期。

台中市經發局稍早證實，第三間好市多將落腳海線地區，消息風聲一出，就引發熱烈討論。好市多的加持代表意義非凡，以台中南屯分店為例，更是好市多認證獲利率連續多年拿下全球第一名，穩坐「店王」名號的金雞母，除了顯見中台灣驚人的消費力外，更是帶動商圈發展的領頭羊，此次選址海線，讓區域房市都能共享生活機能躍升的助力。

而好市多選址也與大眾運輸息息相關，捷運藍線在年初核定拍板，總經費1,615.14億元，預計10年完工通車，計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、東至台中市區，為台中市最重要的東西向軸線，對於海線的助益效果相較市區顯著，海線也因此成為民間大型投資的焦點。

尤其，台中市府推動「港市合一」，全力打造清水-沙鹿-梧棲海線娛樂、消費、購物新生活圈的「台中港2.0計畫」，環繞著台中港開展，讓梧棲周邊重大投資案陸續到位。

包括預計2026年啟用的統一物流園區、2025開幕的台中海生館、亞果斥資10億打造結合會所、住宿與親子遊樂、海洋教育與商店街的國際遊艇碼頭等民間投資，附近餐飲名店與大型飯店接連進駐，再加上三井OUTLET生活圈商機穩定蓬勃發展，生活消費商圈已然成形。

住展雜誌發言人陳炳辰直言：「整體大海線除了民間投資龐大，也因相對市區親民的房價，產生人口逆差，同時吸引大批購屋族與置產族群搶進，如龍井預售案已飆出5字頭的實登紀錄，未來台積電二廠完工將帶進新一波人口移入，效應將更明顯。」

不只吸引半導體人才進駐，台中海線具備產業聚落量能，包含三井OUTLET創造超過3,500個就業機會。台中港科技產業園區、離岸風電產業園區等推動風力發電，吸引丹麥商、德商等風電開發商先後落腳台中港區。讓沙鹿、清水、梧棲直接被譽為「台中地產海霸王」。

深耕海線20年的仁里建設，全新預售案「仁里晴美」居台中海線博愛北二街上，不僅坐擁百米林蔭大道，超過1,200坪的基地，雙塔建築地標更是顯眼，也被視為市場指標。

從透天別墅到大樓建案，仁里建設以「仁心築家·里仁為美」心情，創新建築理念與營建技術，永續經營、友善環境，圓滿對於家的美好嚮往。

仁里建設表示，「仁里晴美」嚴選台灣大道、中華路雙軸縱橫，格局坪數規劃二房23至26坪、三房33坪的適居產品，坐擁梧棲商圈、中山商圈、清水商圈等三大商圈，基地車程約5分鐘即可抵達學區中正國小，車程約8分鐘可至市立圖書館梧棲分館、親子館，生活採買部分也無須擔心。

值得一提的是，「仁里晴美」採用ALFA SAFE柱中柱耐震工法，耐震力超越傳統工法，結構穩固安全。義式潮尚2至3房吸引不少年輕族群自住與置產，成為大通膨時代，自住置產投資首選指標。