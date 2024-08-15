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賽事熱潮與健康意識抬頭 調查：運動產業月徵4.7萬人

中央社／ 台北15日電

體育賽事熱潮，加上大眾健康意識抬頭，104人力銀行表示，每月平均有4.7萬個運動相關產業的工作機會，是疫情期間的2倍；高薪職位如運動傷害防護，月薪上看新台幣12萬元，運科研究員則達8萬元。

巴黎奧運台灣獲得2金5銅的好成績，「運動員台上一分鐘、台下十年功」，104人力銀行分析3萬筆體育科系畢業生10年職涯軌跡，解析體育科系畢業生出路選擇，除了當運動教練、老師外，也有畢業生投入經營管理、國內業務、行銷企劃、產品行銷、球團公關等工作。

職務方面，人力銀行表示，體育科系畢業生職務集中於運動教練、門市或專櫃人員，也涵蓋餐飲服務、行政、作業員、國內業務，或另擔任行銷企劃、產品行銷、經營管理主管。產業則集中於運動服務業、餐館業、餐飲業、休閒服務業、百貨業等。

至於相關工作機會，人力銀行表示，藉由分析運動用品製造、運動用品批發零售、以及運動服務業等超過4000家徵才企業，截至今年第2季，平均每月徵才需求4.7萬人，是疫情爆發時的2倍，主因為棒球等體育賽事熱潮，加上大眾健康意識抬頭。

人力銀行表示，運動產業的新興高薪職務包括運動傷害防護師，結合解剖、生理、力學、運動等知識，進行運動矯正與按摩，月薪上看12萬元；運科研究員針對運動專項進行影像與數據分析，月薪達8萬元；運動產品研發工程師則是結合開發產品，讓消費者有更好的運動體驗。

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