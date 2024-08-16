趨勢觀察／導入AI 優化線上線下體驗

AI技術對商業的影響是什麼？根據我多年在跨國企業從事商業與創意領域的經驗，運用AI成功的關鍵在於團隊如何利用連結線上與線下體驗的網路力量。

首先，團隊需要在營運層面有效利用付費與社群媒體。其次，我們必須通過故事敘述來引發各種情感共鳴。

隨著時間的推移，若能持續執行，數位平台將能在社群中促進情感連結與對話，並在顧客間營造正向的品牌文化。

要找到能引發顧客這些情感的觸發點，需要在結構化與自發性之間取得平衡。我發現，儘管企業透過AI處理資料的能力愈來愈強，但仍然存在對於洞察顧客情感連結的盲點。

幸好這個盲點有解決之道，我們只要試著將線上與線下的體驗連結起來，因為這兩者的交會處可以為我們提供對於顧客需求的洞察。

因此，為企業、媒體和代理商創造自然跨越這些體驗計畫的解決方案是非常必要的。目前，以消費者為中心的現代行銷，皆強調銷售應基於人們的需求。

然而，現在消費者面對的是琳瑯滿目的選擇，在缺乏全面的產品資訊之下，往往比以前更不知道自己真正想要的是什麼，此時 AI 能夠協助銷售者快速找到人們的需求並提供解決方案。

企業可以透過真誠的連結與以服務為動能的創意來平衡這個情況，並且自然地流動於實體與數位層面，因為線上和線下的場景串連、隨時切換，是當前人們的自然行為。

為社群服務的網路可以成為過濾資訊的場所，能提供真正解決消費者問題的服務，透過共同創造溝通與想法，可以吸引顧客並促進銷售，而不只是單向推銷。如此一來，消費者的需求可以通過更好的演算法來過濾，從而促進更好的企業決策。

這些社群是由實體與數位體驗構建的，它們運用付費媒體（轉換）和社群媒體（數位層面）來使用AI及其他數位工具。這些工具能幫助企業過濾資訊，並向消費者推薦產品，同時使企業能夠透過實體活動和其他數位體驗達到與社群更好地互動。

要在繁雜的媒體中脫穎而出，必須結合品牌塑造、故事敘述與技術，而融合實體與數位體驗將加速成功。

例如，在我使用OMO策略的跨國專案項目中，社群影響力平均提升約15%至50%，自有媒體提升20%至30%，銷售額增長 15%至100%。

當然，這些數字會因為品牌行銷與銷售數位化的成熟度有所波動，但再怎麼保守估算，成功率都令人印象深刻。

隨著數位時代的不斷進化，品牌面臨的挑戰也日益複雜。以人為本，利用AI技術和科技的力量，不斷優化線上與線下的整體體驗，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。這不僅是品牌成功的關鍵，更是未來行銷的必然趨勢。