老園丁耕讀筆記／建構最佳投資組合生活

最近偶然讀到了哈佛商學院Christina Wallace所著的《The Portfolio of Life》，中文譯名《投資組合生活》。由於職業背景的緣故，「組合」這個詞特別吸引我，因為在創投業的基金管理中，投資組合是非常重要的核心理念和營運準則。

作者在書中主張應將生活也視作一個投資組合，通過這種思維方式，鼓勵我們多元化管理自己的時間、技能和資源，從而應對現代社會中的不確定性和變動。

基金管理的資金是有限的，如何進行投資組合規劃，不僅涉及下方風險（downside risk）的管控，更關乎實現最大的獲利。基金所投資的新創公司成長過程須經歷較長時間，並面臨諸多不確定因素和變動影響，如全球政治、經濟、社會及產業發展趨勢等大環境因素，以及新興科技的不斷創新，初期的競爭優勢可能隨之消失。

因此，在基金的資金投資管理規劃時，必須綜合考量地理區域、產業項目、發展階段、上櫃上市時間地點及個案投資金額等因素，進行最佳投資組合，以避免將所有雞蛋放在同一個籃子裡，從而規避風險並追求最大的投資報酬。

一如新創公司，每個人在生命旅程的不同階段會面臨不同的挑戰、機會和成長，同樣需要盤整和規劃自己的時間和資源，以最大化個人的生命價值和對社會的貢獻。因此，作者倡議一種新的生活方式，鼓勵我們像管理投資組合一樣多樣化地管理生活，作自己人生的主人，從而達到更大的滿足和成功。

自從COVID-19疫情爆發之後，世界的動盪不安更加劇烈。首先，疫情期間的居家隔離和遠程工作改變了人們的工作和生活方式，促使人們重新思考人際互動與距離的變化。

其次，中美之間的科技戰和貿易戰引發地緣政治的考量，導致全球分工和產業鏈的重新布局。還有，烏俄戰爭喚起人們對戰爭危機的意識和陰影。

此外，全球暖化以及實現淨零排放的緊迫性，增加企業經營和生存的成本，也帶來職場工作的壓力。ESG意識的推廣和強制執行，促使人們反思永續經營和工作的意義，對經營者和個人都產生了價值上的影響。新興科技的快速發展及應用、生成式AI的出現，加速了企業數字化轉型，這一切都增加世界的不確定性和變動性。

在上一波數位浪潮的新經濟時代，我們倡議跨界和跨領域的融合學習，以增強個人的競爭力，但如今已不足以應對當前的變化。因此，必須更上一層樓，從生活整體資源的重塑和安排入手。作者所提倡的新生活理念和提案，不僅是提醒，也是解決之道，使我們對變動具備足夠與及時的因應能力。

面對當前環境，生涯規劃應該像投資組合一樣多元發展，將自己的時間、精力和資源分配到不同的領域，如學習新技能、發展興趣愛好、建立多元收入來源，以減少風險和不確定性對生活的影響；要培養靈活的心態和能力，快速適應新環境和新挑戰，並及時調整自己的生活和工作計劃；不斷學習新知識和技能，保持競爭力和創新能力，從而在變動的環境中保持優勢。

不過，在追求職業成功的同時，也要重視個人價值和生活質量，追求工作與生活的平衡，實現全面的自我成長和幸福。

投資組合人生的思維方式能夠幫助我們在不確定性和變動的現實世界中，保持韌性和穩定、更好地實現個人價值和生活目標，作自己人生的真正主人。