數位行銷視角／把颱風天當雙11 抓對時機促銷 

在行銷的世界裡，掌握天時地利人和，就能無往不利。颱風天，原本是天災，但對電商卻是難得的銷售機會。當風雨都還沒來，晚間8時全台就超過一半縣市政府宣布停止上班上課，因此，有些電商把颱風天當成雙11活動來推行，是有道理的。

行銷要掌握包括天時地利及人和。要在行銷上取得成功，掌握「時機」是關鍵。就像你要賣麵包，當然是在顧客肚子餓的時候賣，而不是在他們剛吃飽時。這就是所謂的「天時」。當風雨還未降臨，政府宣布停班停課時，有經驗的電商已經開始準備行銷活動，搶得先機。

一、行銷的天時

颱風來臨前，全台半數以上的縣市政府宣布停班停課，這時候電商行銷的機會就來了。這樣的情況下，消費者大多待在家中，網購成了主要的消費方式。因此，掌握這樣的「天時」，是電商行銷成功的關鍵。

二、行銷的地利

在電商的世界裡，地利指的是「布局」，或稱為「行銷策展」。這意味著行銷活動應該是多通路、多維度，並且綜效加成的結果。

通路布局包含了「陸、空、海」。「陸」是直接與顧客面對面的場合，如快閃店、地推、業務等。「空」指網路行銷及公關宣傳。 「海」則是水軍操作，即口碑行銷。

行銷策展的維度也很多，包括業績組成的三要素：流量、轉換率、客單價。不同的維度可以設定不同的優惠方案來提升，例如颱風天推出「一件免運」，就是在提升轉換率。

三、行銷的人和

人和可以分為兩個層面，第一個是新舊客。對於新客戶，需要透過多種行銷方式，逐步溝通，讓他們認識、了解並信任我們。現在通路愈來愈破碎，以前只要顧好臉書IG就好，現在還多了Youtube、TicTok跟Thread，內容的形式也從單純的文字，跨到圖文、再到影音。幸好現在工具也不斷推陳出新，如何運用工具做好市場溝通就是現在行銷人修煉的課題。

對於已有的客戶，需確保他們有良好的產品體驗，並持續經營，讓他們的正面體驗能影響身邊的人，進而提升回購。像颱風天這種行銷操作，對於現有客人最基本的就是要建立溝通的管道，不論是粉絲專頁、LINE官方帳號、電子報或是簡訊都是可以聯繫的方式。

另一個層面是行銷操盤手。如果你對颱風天的行銷策略感興趣，那麼應該了解「行銷策展」。廣告投放是在大海裡捕魚，而行銷策展則是在大海裡趕魚。畢竟現在操作廣告行銷，需要全面涵蓋行銷的布局，才能起到畫龍點睛的效果。

利用颱風天作行銷宣傳，某種程度也是把握了天時地利人和。天時是掌握時機，地利是學會布局，人和是經營學習。在經營不易的電商環境下，抓住這樣的時機衝一把，是非常重要的。通過掌握行銷的天時地利人和，不僅能在颱風天提升業績，更能為未來的行銷策略打下堅實的基礎。