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農業部推3年期禽舍改建計畫 預計可補助198場

中央社／ 台北15日電

因應近年全球禽流感疫情加劇，為穩定產銷，農業部今天表示，從民國112年起推動3年期禽舍改建計畫，預計可補助改建198場，112年已改建71場，113年申請場數97家，持續推動。

近年入冬禽流感疫情趨嚴，農業部畜牧司副司長李宜謙指出，從民國112年起到114年推出3年期禽舍改建計畫，截至目前預計補助總場數為198場，總預算編列新台幣10.5億元。

關於執行現況，李宜謙說，112年計已完成71場禽場改建及驗收，113年申請總場數為97家，預計完工及驗收約70場。

畜牧司補充，全國肉雞約計3700到3800家、蛋雞約計2100到2200家、肉鴨2000家、蛋鴨360家，以及肉鵝690到700家，合計逾9000家。

李宜謙說，申請補助改建者，通常是下一代有意願接手飼養，而改建也需自行搭配50%的配合款，目前業界對於投資革新禽舍仍趨保守，但是只要業者願意提出申請，農業部會持續爭取預算編列。

疫情 禽流感 農業部

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