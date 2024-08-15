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大同智能美利達彰化總部太陽光電系統併網 打造低碳自行車

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美利達電動自行車。圖/聯合報系資料照片
美利達電動自行車。圖/聯合報系資料照片

大同旗下能源服務事業大同智能，去年底為國際自行車標竿企業美利達工業彰化總部打造總建置容量976.10kWp的太陽能電廠，日前正式併網發電，並由大同智能承接後續電廠維運。

該案因應產業需求，不但周間工廠營運時太陽能發電自發自用，並可申請再生能源憑證（T-REC），打造低碳自行車，助益外銷競爭力，假日餘電亦可併網躉售台電，坐收雙重紅利。

美利達與大同智能在太陽光儲能系統整合將保持未來開拓性，包含規劃導入表後儲能技術，優化能源管理，達到能源可視化與智慧控管，進而降低用電契約容量，提高用電效率與能源自主。儲能系統設置優點，可在光照不足或用電需求高峰期間，仍能獲得穩定的電力，並有效平衡能源供需，也可再進一步延伸發展各種儲能技術的應用，太陽能電廠如能搭配儲能系統整體將有加乘效益。

自行車是減碳的最佳代表商品，美利達近年積極關注環境保護與能源管理，在彰化總部建置太陽能系統設備後，每年可產出綠電超過130萬度，一年約可減碳603公噸，將大幅降低能源消耗及碳排放，並為未來的綠色製造奠定堅實基礎。

大同智能在激烈競爭的太陽光電領域中，依然保持一貫的穩健務實，技術團隊無論在工法、防洪設計等各方面皆力求面面俱到，在上月強颱凱米與豪大雨的考驗下，大同智能建置的電廠絲毫無損，展現在電廠品質方面的堅持。未來大同智能將持續發揮太陽光電、儲能與能源管理等專業技術，協助企業淨零轉型、實現永續目標。

大同 太陽光電 太陽能電廠 自行車

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