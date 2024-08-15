振興花東觀光 觀光署加碼祭出「一來再來」優惠

交通部15日赴花蓮召開部務會報，以實際行動支持花蓮在地觀光產業，部長李孟諺表示，為鼓勵旅客重遊花蓮並再一次提升國人赴東部旅遊意願，觀光署規劃再加碼措施，預定以「一來再來」達到振興目標，原1人限用1次住宿補助部分，將改採每月1人1次的優惠方案，並延長至11月底。

先前受到403地震影響，花東地區觀光受到衝擊，對此，交通部擬定「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」，自6月1日起至9月30日止各項振興措施已陸續啟動，為鼓勵旅客重遊花蓮並再一次提升國人赴東部旅遊意願，觀光署規劃本次再加碼措施，預定以「一來再來」達到振興目標。

針對自由行住宿優惠部分，將推動住宿一來再來，原1人限用1次住宿補助部分，將改採每月1人1次的優惠方案，並延長至11月底，即自2024年9 月1日至11月30日止，國人均能再次前往花蓮自由行，每月均可再申請1次每房1,000 元的赴花蓮住房獎勵，激勵國人赴花蓮自由行；另一方面觀光署自7月1日起發行之Taiwan PASS-台鐵版方案，因2人同行1人免費廣受好評，亦將持續辦理，提供國人便捷的交通方式赴花蓮旅遊。

而在團體旅遊部分，花東團遊獎助方案為提升組團機會及赴花蓮誘因，自2024年8月15日至9月30日止，旅行業凡組團12人者前往花蓮者，採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業者可申請3團，第1團獎助金2萬元，第2團提高至2.5萬元、第3團則至3萬元；另國際團客赴花蓮亦給予加碼補助，4至49人的團體，每團獎助3萬元、50以上之團體，每團獎助5萬元，以鼓勵組團及行程安排。觀光署深耕東部觀光發展，與在地文化、景觀緊密融合，推出綠色永續的觀光活動。