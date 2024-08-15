中華車支持汽車在地化生產 與協力廠合作加速推動在地化比率提升

中華車（2204）15日表示，為提升汽車在地化比率符合汽車產業鏈的長期及共同利益，中華汽車支持政府於2024年8/1起實施「在地化供應鏈合作價值比率」的新政策。雖然原來公司即有在地化比率提升計劃，但在新政策指導下，中華汽車立刻採取行動，加速在地化計劃的推進，雖然汽車零件在地化需要包括開模、試驗驗證等階段，需要一定的時間，中華汽車仍排除萬難，積極與產發署及協力廠商密切聯繫、持續溝通，全力加速提升在地化比率，爭取盡快達成新政策的要求，中華汽車表示非常感謝產發署居中協調，協力廠加班配合，共同為促進台灣汽車產業的發展而努力。

中華車強調，中華汽車是國內唯一一家從自主品牌、整車自主設計開發到整車生產銷售的全功能車廠，是國內高國產化率的領導車廠；雖受限於台灣市場規模有限，中華汽車在策略上仍做出有效的資源配置，在產品上採取雙軌策略，將研發資源集中在自主品牌的商用車, 維持整車自主設計開發的能力，並藉此建立健全週延的在地零件供應鏈，並由此支援乘用車的多元品牌策略也能朝高在地化比率發展。