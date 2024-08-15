安永攜手中衛曝AI應用 供應鏈採「數位孿生」更有效率

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永聯合會計師事務所與中衛發展中心近日共同舉辦「AI人工智慧驅動下之供應鏈管理與應用分享會」。安永提供
安永聯合會計師事務所與中衛發展中心近日共同舉辦「AI人工智慧驅動下之供應鏈管理與應用分享會」。安永提供

人工智慧(AI)將是未來趨勢，安永聯合會計師事務所與中衛發展中心近日共同舉辦「AI人工智慧驅動下之供應鏈管理與應用分享會」；安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤致詞時提到，未來不管企業規模大小，供應鏈管理將會更加智能化和數據驅動，唯有具備更高的靈活性和適應性，才能夠迅速響應市場變化，並且在全球競爭中占據更有利的地位。

分享會上介紹AI如何改善現有的供應鏈管理模式，透過實例分析，探討AI技術在預測、優化庫存、減少營運成本等方面的應用成效，並邀請到專家與學者分享相關研究及案例等，協助企業利用AI技術提升供應鏈的靈活性與效率。

黃建澤表示，近年來疫情蔓延及地緣政治不確定性影響下，對供應鏈韌性提出更高的要求，AI技術的應用顯得更加重要，供應鏈應用AI技術，使企業能更靈活地因應突發事件，快速調整供應鏈運作，確保在各種挑戰下能夠保持業務的連續性與穩定性。

輝達執行長黃仁勳之前在COMPUTEX 2024演講中，提到「數位孿生」的關鍵詞。安永企業管理諮詢(股)公司總經理黃昶勳指出，數位孿生是透過感應器與網路，以資料數據的格式將真實世界映射到數位環境中，例如Gen AI機器人工廠、數位人類、氣候預測模型。

至於供應鏈上的數位孿生，更可應用在生產過程、供應鏈網路、運送狀況，黃昶勳指出，供應鏈的數位孿生建構在SCOR模型（Supply Chain Operations Reference model，供應鏈運作參考模型）基礎上，不僅定義一家企業的供應鏈，也串接上下游的關係。

供應鏈採用數位孿生有眾多優點，黃昶勳舉例，像是在不同的場景模擬結果中，可挑選出對企業最佳的決策，以及供應鏈網路的數位孿生，可即時反應問題所在並建議解決方式，例如缺料狀況導致最終需求無法被滿足，最後透過系統的建議滿足需求。

黃昶勳分析，企業若使用先進供應鏈計畫平臺APS 為實現數位供應鏈管理的核心，可透過自動化數據整合，同步運算各部門計畫自動生成報表並執行，現在的供應鏈計畫已可達到整合外部數據、提升計畫全面性、符合企業需求的有產能限制之計畫結果，以及場景模擬以快速反應客戶需求等。

黃昶勳指出，在建立AI/ML能力前，企業也需建立內部基層的需求計畫與預測、生產計畫、產銷協調等運作能力，目前供應鏈計畫系統已具備預測性特色，藉由AI科技，期望2030年達到自主性功能成熟。

AI 中衛 安永

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