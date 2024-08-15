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宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

宜蘭近海地震規模5.7 核安會：核電廠目前無異常

中央社／ 台北15日電

今天下午5時6分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7有感地震，花蓮、新北及桃園最大震度4級。核安會表示，各核能電廠目前無異常，將持續關注電廠狀況。

中央氣象署觀測，今天下午5時6分，台灣東北部地區發生有感地震，芮氏規模5.7，震央在宜蘭縣近海，深度9公里，最大震度為宜蘭5級，花蓮、新北及桃園最大震度有4級，台北市為3級。

核安會指出，各核能電廠目前無異常，核一廠、核二廠圍阻體底層地震儀測得最大加速度值分別為0.0056g、0.0064g；核三廠未達地震儀動作設定點。核安會將持續關注電廠狀況。

地震 核能電廠

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