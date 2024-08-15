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財政部攜手八餐廳推台灣好酒 黃仁勳愛店也入列

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
磚窯古早味懷舊餐廳(敦南店)搭配的認證酒品為純米吟釀、高粱酒、威士忌。記者胡順惠／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
磚窯古早味懷舊餐廳(敦南店)搭配的認證酒品為純米吟釀、高粱酒、威士忌。記者胡順惠／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為行銷我國優質認證酒品，財政部國庫署從15日起辦理為期2個月的「優質酒類餐飲示範通路推展活動」，與八家餐飲業者合作，各業者可依餐點不同搭配認證酒品，全台推薦酒品達18款，民眾到訪不僅可以用優惠價格品酒搭菜，也有機會免費試飲。

為讓國人更了解台灣自製好酒，國庫署透過一系列活動，協助業者擴展銷售，首先推出的就是「優質酒類餐飲示範通路推展活動」，活動從8月15日到10月14日共為期兩個月，與八家餐飲業者合作，推薦18款認證酒品，讓民眾吃好料配好酒，透過美酒讓味蕾享受更上一層樓。

國庫署今日選在磚窯古早味懷舊餐廳(敦南店)舉辦品評推介會，更邀請品酒師、認證業者、通路商及知名部落客共同參與交流，署長陳柏誠出席表示，台灣酒品以前都是公賣，直到民國91年才開放自用釀造，雖然只有短短22年歷史，但新的製酒技術將更具創意，今年合作的八家餐廳都會各推出三款酒品，希望讓台灣人更認識家鄉美酒。

國庫署表示，希望民眾在8月15日至10月14日間，到合作餐廳用餐時，能體驗到酒香四溢、回味無窮的全新體驗，特別精選屢獲國際競賽佳績、種類涵蓋高粱酒、水果酒、威士忌、茶酒、啤酒及清酒的認證酒品，餐飲業者也會精心設計佐酒餐點，到訪民眾不僅可以優惠價格，品飲認證酒品搭配特色佳餚，亦有機會參加推廣試飲活動，免費試飲認證酒品。

國庫署此次合作的八家餐廳包括磚窯古早味懷舊餐廳(敦南店)、柚子花花青春客家菜(桃園店)、微光島嶼下午茶 X 餐酒館、滬曉悅餐酒館、ISOLA Dining & Bar、馬力小鎮 Marley Saloon、老新台菜 九如創始店、Pan House Wine & Bistro。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國庫署署長陳柏誠出席推介會致詞。記者胡順惠／攝影
國庫署署長陳柏誠出席推介會致詞。記者胡順惠／攝影
民眾可到合作餐廳吃好料配好酒，透過美酒讓味蕾享受更上一層樓。記者胡順惠／攝影
民眾可到合作餐廳吃好料配好酒，透過美酒讓味蕾享受更上一層樓。記者胡順惠／攝影
國庫署今日選在磚窯古早味懷舊餐廳(敦南店)舉辦品評推介會。記者胡順惠／攝影
國庫署今日選在磚窯古早味懷舊餐廳(敦南店)舉辦品評推介會。記者胡順惠／攝影

國庫署 餐飲業

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