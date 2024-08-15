台中上半年人氣點擊行政區 三大屯區名列前三名

永義房屋彙整永慶房仲網台中市上半年各行政區點擊數，三大屯區名列前三名，同時發現民眾在行政區關注的據點有集中現象，西屯區的台中國家歌劇院、北屯區的捷運文心崇德站、南屯區的捷運南屯站，民眾點擊最熱門，皆具備交通便利、商圈完整、生活機能便利的優勢。

以45,376次點擊奪下台中市上半年行政區第一的「西屯區」，民眾眼光聚焦在臺中國家歌劇院周邊；永義房屋七期市政京璽加盟店協理王峻齊指出，歌劇院是七期重劃區核心，為著名的高價住宅區，連接台灣大道、文心路，皆為主要交通幹道，加上緊鄰國道、快速道路，捷運藍線、綠線也規劃在捷運市政府站交會，交通便利，且區內商辦大樓完工後，此區將成為中台灣商辦密度最高的商圈。

王峻齊表示，做為指標高價住宅區，以半徑一公里生活圈來看，有多個公園、百貨公司，生活機能優秀、居住品質高，民眾在此商圈置產會有尊榮感。相較於預售與新成屋每坪成交價已經突破50萬元，歌劇院周邊中古屋每坪成交價約在40~45萬元、相對合理，也造就中古屋物件相當搶手。

熱門點擊行政區第二名為「北屯區」，點擊熱區集中在捷運文心崇德站周遭；永義房屋北屯運動中心加盟店東張瑞昌表示，捷運站坐落在四期重劃區，以半徑一公里來看，擁有文心國小學區，離中國醫藥大學也近，往南可到知名的一中街商圈，往北則是台中正夯的十四期重劃區，待漢神洲際購物中心興建完成，生活機能將更完整。而坐落中間的捷運文心崇德站周邊，則成為許多購屋族坐擁兩大商圈的最佳選擇。

張瑞昌指出，捷運文心崇德站周邊物件每坪平均單價約35~45萬元，屋齡20年左右的物件以小宅為主，受到通勤族、年輕族群的歡迎。屋齡20年以上則是3、4房為主，吸引換屋族在此置產，能夠滿足多個族群的購屋需求，因此備受關注。

「南屯區」則以28,130次點擊數名列第三名，受關注的社區集中在捷運南屯站周圍；永義房屋南屯豐樂捷運加盟店長劉恩顯說明，捷運南屯站座落在八期重劃區，開發已超過20年，以半徑一公里來看，擁有大型公園、大賣場、百貨公司、運動中心、傳統市場，也有明星永春國小學區，多樣化機能滿足民眾住宅需求。

劉恩顯指出，良好環境與生活機能，讓南屯區成為熱門的點擊商圈。加上區域內，有年輕購屋族群偏好的小宅，每坪平均單價介於40~50萬元、屋齡20年內；也有來自各地的退休族，看準此區機能優異、便利性高、生活環境好，而鎖定的豪宅別墅。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，觀察三大熱門行政區及區域內的點擊熱區，可發現民眾購屋以生活機能完善、交通便利的區域為首要考量，若是有著名重劃區開發或是重大建設坐落，未來發展可期，更容易受到民眾青睞。