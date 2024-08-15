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美利達總部太陽能電廠併網 大同智能將承接後續營運

中央社／ 台北15日電

大同公司今天宣布旗下能源服務事業大同智能，去年底為美利達彰化總部打造總建置容量976.10峰瓩(kWp)的太陽能電廠，已正式併網發電，並由大同智能承接後續電廠維護營運。

大同說明，美利達自行車產品行銷全球，近年更積極關注環境保護與能源管理，在彰化總部建置太陽能系統設備後，每年可產出綠電超過130萬度，一年約可減碳603公噸，將大幅降低能源消耗及碳排放，並為未來的綠色製造奠定堅實基礎。

大同表示，上述太陽能電廠因應產業需求，不但工廠營運時太陽能發電自發自用，並可申請再生能源憑證（T-REC），打造低碳自行車，助益外銷競爭力，假日餘電也可併網躉售台電。

談及與美利達合作，大同強調，雙方在太陽光儲能系統整合將保持未來開拓性，包含規劃導入表後儲能技術，優化能源管理，達到能源可視化與智慧控管，進而降低用電契約容量，提高用電效率與能源自主。

再生能源 大同 太陽能電廠 綠電 美利達

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