中鋼不撐了！9月盤價每公噸跌500至600元 下游喊不夠

中鋼（2002）不撐了，15日開出今年9月盤價，每公噸跌500至600元，為3個月來首見跌勢，但下游仍喊跌不夠，未貼近國際行情。

中鋼表示，全球經濟呈現溫和發展態勢，近期受極端氣候、金融市場動盪與第三季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑用鋼需求，加上中國大陸產量控制成效不顯著，亞洲鋼市持續弱勢盤整。

考量國內用鋼產業景氣正值底部調整階段，為順應國際行情脈動與煉鋼成本下滑，提升下游接單動能，續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對今年9月盤價適度調降價格，協助客戶爭取訂單，並緩解低價進口鋼品衝擊。