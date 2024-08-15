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光陽「雙拼放暑價」優惠活動開跑 GP125 USB都會版45,800元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

KYMCO 光陽針對下半年購車旺季推出首波「市場最低價優惠」，光陽於民俗月結束之前，提早開跑「雙拼放暑價」優惠活動，以全新GP125 USB都會版45,800元及大地名流125 49,800元加碼延長，針對廣大通勤族群提供市場最高優惠的選擇。想要最經濟實惠的車款，就選「市場最低價」的「GP125 USB 都會版」、想要性價比最高的夥伴，就選「耐操又有力」的「大地名流 125」；限時活動即日起開跑。

光陽公司指出，KYMCO推國民車「雙拼放暑價」GP125繼去(2023)年以空前優惠轟動市場、熱銷超過6萬5千台後，以全新「USB 都會版」市場最低價45,800元（建議售價58,000元）再行搶市，不僅減輕民生負擔，車主也不怕手機沒電，落實KYMCO「最得我心」的品牌理念，絕對是最經濟實惠的國民神車。

而耐操最有力的大地名流125在3月推出「首創限時均一價49,800元」後大獲好評，許多來不及入手的消費者更不斷敲碗希望再有新優惠，堅持傾聽市場聲音的KYMCO光陽正式宣布好評加碼再延長！最新世代GREEN POWER節能環保引擎造就9.6PS最佳馬力及54.5 km/L超低油耗，不論是欲擺脫車陣或雙載爬坡都超有力，環境友善更兼具速度追求。性價比最高的大地名流125優惠加碼延長只要49,800元（建議售價71,800元）即可入手，請有興趣的消費者把握最佳購車時機。

光陽 機車族

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