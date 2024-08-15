東元董事長利明献：若美國降息 台灣產業發展正向

中央社／ 台北15日電
利明献（圖）擔任東元董事長近3個月，15日下午與媒體首次會面。中央社
利明献（圖）擔任東元董事長近3個月，15日下午與媒體首次會面。中央社

機電大廠東元董事長利明献今天下午表示，若美國降息，對台灣產業發展可正面看待，若北美市場經濟「軟著陸」，對亞洲市場較好，整體景氣和經濟結構受政治影響不大，景氣轉變應該是朝較好的方向前進。

東元在5月24日股東會改選7席董事和4席獨立董事，公司派囊括6席董事，獨立董事全拿；5月31日新屆董事會召開，新任董事利明献接任東元董事長，今天利明献首次公開與媒體見面。

談到未來營運目標，利明献表示，東元內部已有財務規劃，未來3年成長率，應該不會低於過去3年成長，希望能再創高峰。

談到在台灣布局，利明献表示，重電產品是主要核心項目，此外包括馬達、智慧生活等面向，都會均衡分散，基礎相對穩固。

媒體問及全球總體經濟趨勢，在金融業工作經歷超過40年的利明献分析，市場大多預期美國聯邦準備理事會（Fed）最快9月啟動降息機率高，債券、股市甚至美國房地產等已有反應，若美國降息，對台灣產業發展應該是正面的趨勢。

利明献表示，若北美市場經濟「軟著陸」，對於台灣和中國大陸在內的亞洲市場，會是較好的影響，但仍須留意美國總統大選等不確定因素，但整體景氣和經濟結構受政治影響不大，景氣轉變應該是朝較好的方向前進。

在印度布局，利明献表示，東元已與日本三井物產合資在印度設立產線量產電動車動力模組等。在中國大陸，東元總經理范炘表示，需觀察當地景氣和內需復甦狀況。

東南亞市場方面，利明献指出，鎖定電氣化、節能減碳、資料中心工程承攬和空調業務等項目。

景氣 東元 美國 降息

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