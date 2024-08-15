房市跟天氣一樣熱！龍年下半場第1個月狂推案 住展風向球今年三度黃紅燈

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，7月又從前月的綠燈升溫熱絡黃紅燈，為今年第三度黃紅燈，房市跟天氣一樣熱。風向球六大構成項目呈現「二升、二平、二降」，兩項走升的分數為預售屋推案量、待售建案個數，二降為來客組數、成交組數，持平的是新成屋戶數、議價率，整體分數為52.9分。

在供給面上，住展雜誌發言人陳炳辰指出，時序來到下半年，趕不及上半年榮景的案子，建商在下半年第一個月即刻打鐵趁熱大推特推，另也評估8月台商資金解禁帶來買氣，先行布局，而下半年大環境變數愈增，加緊腳步亦免夜長夢多，預售推案量看齊3月329檔期，推破1200億元，較6月增300多億元，破百億元大案如新北市土城區「新濠岳」與基隆市暖暖區的「甲山林城上城2-美麗上城」，超過50億元的指標案則有台北市北投區的「達麗河藴」、萬華區的「皇翔ASTER ONE」，以及新北市板橋區的「立信雙星」，又有近10案均在數十億元量體。

相對之下，價碼面較吃虧的新成屋，戶數維持低檔，推出不到200戶，具指標的為新北市中和區的「漢寶捷運學府No.3」，當前新成屋房價高，已不大適用新青安方案，搭不上順風車，7月正式上路的新版囤房稅亦令這類產品衍生風險，而現階段熱度又更傾向預售屋市場，建商無意於此都不意外。

需求方面，追蹤指標建案平均來客組數每週約29.8組，而平均成交組數每週約3.7組，較上半年下修，陳炳辰分析，由於上半年買氣旺盛而時有快速結案情勢，眼下新案多接近尾聲，或甚至呈現區域新案真空，遂演買氣稍歇，但還算維持在中上水位，新北市三重區、中和區、板橋區、淡水區，與新竹縣的竹北區都有一定亮眼度個案，不乏傳出單周超過50組的來客組數，或單周10-20組的成交組數，成績不俗。

待售建案數也印證買氣持穩，案數降至916案，前月已跌破千案，7月再減逾50案，北台灣各縣市一致順銷，新案市場量體最大的新北市去化狀態最佳，其次為新竹地區，不論是二線地帶有其比價效益，或是核心區新案稀缺，都有助於帶動新竹買氣。

議價率分數持平，可觀察開價與實價揭露成交價實在相去不遠，完全賣方市場下，讓利空間不到一成，像宜蘭、基隆的新案平均單價在2、3字頭，以當前市況來說低無可低，還能打個95折就不錯了，買方有所認知，不再討價還價，先買再說。

陳炳辰表示，下半年風險因子不少，股市起伏不定，信心度影響資金是否繼續轉往房市，美國大選也干擾資金走向，而銀行房貸放款滿水位打亂買氣，不易在下半年得到大幅度緩解，加上9月的央行理監事會議有無新一波打房措施亦為隱憂，北台灣下半年尚有台北市文山區、新北市中和區、桃園市中壢區，與新竹市香山區大案排定進場，無疑將為重點觀察指標。