北台灣每坪3字頭預售案還有13處 專家：交通建設帶動鳳鳴、八德房價

據實價登錄資訊顯示，近一年北台灣七縣市預售屋每坪成交均價不超過4字頭的重劃區，共有13處，其中新北市三處，新竹縣一處，桃園最多，高達九處。

而每坪成交均價前三名的重劃區中，如鳳鳴重劃區、八德擴大重劃區等，都有交通建設帶動房價上漲題材，樂屋網調研中心經理洪安怡認為，這兩區預售新屋後市看好。

「鳳鳴重劃區」是此次榜上單價最高的區域，近一年平均價格來到每坪39.9萬元。樂屋網調研中心經理洪安怡指出，該區位於新北市鶯歌區邊界，除新北買盤外，也會吸引桃園市區、八德和龜山工業區的買方。

洪安怡表示，在聯外交通上，鶯歌鳳鳴簡易車站工程進度已超過9成，預計今年11月底啟用，捷運三鶯線LB12鶯桃福德站更預計2025年完工，之後可銜接桃園捷運綠線，往台北的通勤時間也預計可縮短20分鐘，目前新建案最新成交價已普遍站上4字頭。

「八德擴大重劃區」同樣也有強勁的交通話題，洪安怡指出，該區有桃園捷運綠線G01站，區外的東北角也緊鄰G02站，預計2026年通車。

此外，洪安怡指出，國道3號增設的八德交流道2030年完工後，也可望舒緩大湳交流道的車潮，聯外交通更加便利。