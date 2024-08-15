為順利重建 內政部籲苗栗縣府盡速修正警局重建計畫

媒體報導苗栗縣政府指出「預算短差6億、苗栗縣警察局新建大樓卡關」一事，內政部16日表示，內政部一向非常重視、支持警察廳舍整建，早在112年12月20日即已函復縣府，請縣府對該項計畫盡速依據基本設計審議意見修正，以利後續補助作業；然而該縣再次變更計畫，導致無法進行第二次基本設計審議。

內政部說明對於苗栗縣警局重建工程，曾於今年6月20日函復苗栗縣府，預定總經費14億84萬元，中央補助11億4,200萬元，苗栗縣府也同意自籌2億5,884萬元執行。但縣府計畫經費一再修正，至今仍未向內政部提交最新計畫，導致無法進行相關工程基本設計審議修正程序。

內政部指出，苗栗縣警局新址重建案工程補助款已納入「前瞻基礎建設」的「城鄉建設公共服務據點整備－公有危險建築補強重建」推動，苗栗縣鍾縣長所稱參照交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」分屬兩項不同計畫、自籌比例有所不同，因此縣府指稱縣府配合款高於一般自籌款也非事實。

內政部強調，希望苗栗縣府盡速依照先前基本設計審議意見修正提交內政部，讓縣警局重建順利完成。