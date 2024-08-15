快訊

9條國道客運路線申請調整票價通過 最高漲幅曝光

非洲M痘疫情擴大！國際公衛緊急事件怎麼防

憋不住了？川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」 前幕僚爆料：他瀕臨失控

為順利重建 內政部籲苗栗縣府盡速修正警局重建計畫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
媒體報導苗栗縣政府指出「預算短差6億、苗栗縣警察局新建大樓卡關」一事，內政部16日表示，內政部一向非常重視、支持警察廳舍整建，早在112年12月20日即已函復縣府，請縣府對該項計畫盡速依據基本設計審議意見修正，以利後續補助作業。聯合報系資料照
媒體報導苗栗縣政府指出「預算短差6億、苗栗縣警察局新建大樓卡關」一事，內政部16日表示，內政部一向非常重視、支持警察廳舍整建，早在112年12月20日即已函復縣府，請縣府對該項計畫盡速依據基本設計審議意見修正，以利後續補助作業。聯合報系資料照

媒體報導苗栗縣政府指出「預算短差6億、苗栗縣警察局新建大樓卡關」一事，內政部16日表示，內政部一向非常重視、支持警察廳舍整建，早在112年12月20日即已函復縣府，請縣府對該項計畫盡速依據基本設計審議意見修正，以利後續補助作業；然而該縣再次變更計畫，導致無法進行第二次基本設計審議。

內政部說明對於苗栗縣警局重建工程，曾於今年6月20日函復苗栗縣府，預定總經費14億84萬元，中央補助11億4,200萬元，苗栗縣府也同意自籌2億5,884萬元執行。但縣府計畫經費一再修正，至今仍未向內政部提交最新計畫，導致無法進行相關工程基本設計審議修正程序。

內政部指出，苗栗縣警局新址重建案工程補助款已納入「前瞻基礎建設」的「城鄉建設公共服務據點整備－公有危險建築補強重建」推動，苗栗縣鍾縣長所稱參照交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」分屬兩項不同計畫、自籌比例有所不同，因此縣府指稱縣府配合款高於一般自籌款也非事實。

內政部強調，希望苗栗縣府盡速依照先前基本設計審議意見修正提交內政部，讓縣警局重建順利完成。

內政部 苗栗縣 警察

延伸閱讀

苗縣警局重建卡關 內政部：計畫經費一再修正未上交

救國團北橫公益圓夢健行開走 苗縣21身障朋友共襄盛舉

苗栗4房要價3千萬！學霸高中生嘆買不起 「想出國工作不回來了 」

苗栗南坑山2人迷途失聯 消防冒雨41小時成功救援

相關新聞

旺季效應…海空運有亮點 報價持續高檔

貨櫃航運報價持穩高檔震盪，空運已提前出現拉貨需求，帶動相關業者業績表現亮眼，下半年展望相對樂觀。

台灣大：對NCC再次裁罰表示無奈 提四調解方案選項

NCC（國家通訊傳播委員會）8月14日再度以台灣大哥大「不符網路設置計畫」為由，第三度裁罰300萬元，台灣大表達無奈。台...

就愛手搖飲！平均每月新開40.2家 今年營業額將破1,300億創高

經濟部統計處今日表示，國人對飲料的喜愛，手搖飲品牌及品項持續推陳出新，近年業者更積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品，激...

內政部揭大學周遭租金！北市這些學校附近最貴「租金達打工族月薪」

為促進租屋市場資訊透明化，內政部15日公布全國140所大專院校所在行政區的實際租金統計資訊。據統計，台北市內湖區，鄰近國...

永豐銀合作近20家售電業者 再與中美矽晶攜手綠電信託

永豐銀行15日攜手中美矽晶集團子公司－續興合作導入綠電交易信託，建構發電、售電及購電三方互信交易機制。永豐銀行表示，全球...

建築業4.0時代來臨 不動產聯盟打造「ESG建築旗艦隊」

ESG是全世界矚目的重要議題，中華民國不動產聯盟總會會長林正雄推動「全國建築菁英公益名人賽」，以球會友交流專業，激盪更多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。