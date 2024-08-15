內政部揭大學周遭租金！北市這些學校附近最貴「租金達打工族月薪」

為促進租屋市場資訊透明化，內政部15日公布全國140所大專院校所在行政區的實際租金統計資訊。據統計，台北市內湖區，鄰近國立臺灣戲曲學院、德明財經科技大學、康寧大學學區的租金為全台最高、租金75分位數高達22K，儼然就是一個打工族的薪資。

內政部政務次長董建宏表示，暑假期間為青年學生租屋的旺季，內政部已優先運用47.8萬件租金補貼的租約資料進行分析，並公布全國140所大專院校所在行政區的實際租金統計資訊，希望能協助學生和家長在校外租屋時選擇合理租金水準標的之參考。

董建宏也提醒在外租屋的青年學子可以多多善用「300億元中央擴大租金補貼」，政府將全力支持減輕在外租屋學子的負擔。

內政部指出，這次公布大學周邊租金統計資訊，是運用今年3月31日當日有效的租金補貼租約資料進行統計，並以全國大專院校主要所在的86個行政區（鄉鎮市區）為發布單元，提供租金四分位數統計數據，希望能讓青年學生更瞭解當地租金價格分布情形。

內政部補充說明，租金四分位數的統計方式，主要是將該行政區內所有租約樣本的租金價格，從最低依序排列到最高均分為四個部分，並以排序第25％、第50％、第75％的租金分位數，來呈現區內租金的低中高分布情形。

以租金75分位數來看，全台以台北市內湖區，鄰近國立臺灣戲曲學院、德明財經科技大學、康寧大學學區的租金為最高、平均22K，其次為新北市林口區醒吾科技大學附近租金也高達21K，第三則為台北市信義區臺北醫學大學周遭的20K。

董建宏最後指示，大學周邊租金資訊是內政部首次運用租金補貼資料進行分析並對外公布的統計資訊，未來除規劃定期公布全國各行政區租金統計資訊外，並將視各區域資料樣本數及完整度，研議進一步針對不同租屋型態等統計資料，使資訊的內容更為細緻完整。