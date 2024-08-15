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永豐銀合作近20家售電業者 再與中美矽晶攜手綠電信託

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行15日攜手中美矽晶集團子公司－續興合作導入綠電交易信託，建構發電、售電及購電三方互信交易機制。圖/資料照片
永豐銀行15日攜手中美矽晶集團子公司－續興合作導入綠電交易信託，建構發電、售電及購電三方互信交易機制。圖/資料照片

永豐銀行15日攜手中美矽晶集團子公司－續興合作導入綠電交易信託，建構發電、售電及購電三方互信交易機制。永豐銀行表示，全球致力推動淨零永續，為協助企業能源轉型、接軌國際淨零永續趨勢，永豐銀行於前 (2022)年首創綠電交易信託平台，透過專款專用信託資金提升民間綠電交易效率；迄今永豐已與近20家售電業者合作，並從去(2023)年第四季起陸續啟動轉供，預計一年可達約8.3億度、減碳量逾41萬公噸。

永豐綠電信託服務活絡綠電供需市場。氣候變遷議題備受國際重視，各國陸續提出淨零排放宣示與行動，2021年臺灣宣示「2050淨零排放」目標，為加速淨零轉型，企業對再生能源需求與日俱增；據經濟部調查，2030年臺灣企業綠電需求將達318億度、預計至2040年，再生能源需求每年上看1,000億度。

永豐銀行表示，續興所屬的中美矽晶集團深耕半導體及太陽能事業，續興規劃開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整綠電採購方案等全方位服務，成為協助企業實現100%使用再生能源的重要推手。為協助續興推動再生能源普及和應用，永豐銀行為其導入再生能源售電電費信託管理機制，保障交易金流安全性、提升民間交易效率並活絡綠電供需市場。

永豐銀行表示，為加速「2050淨零排放」目標，永豐持續以綠色金融服務，建構發電、售電、儲電全方位綠電供應鏈、活絡綠能經濟供需市場，為國內唯一連續8年獲經濟部能源署頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」的金融業者；並以具體行動促進企業發展永續議題，榮獲2024第四屆TWSIA（台灣永續能源研究基金會）台灣永續投資獎「個案影響力－企業議合－銅級」殊榮。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。

再生能源 永豐銀行 綠電

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