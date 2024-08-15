董座利明献：東元轉型聚焦4面向 台灣綠電能源要多元化

東元董事長利明献今天下午表示，台灣能源供應和綠電布局需要多元化，東元將轉型為工業電氣化整合商，聚焦核心競爭力、高毛利產品、高潛力業務、高潛力發展區域4大面向；盼海外市場占整體營收比重逾50%，甚至超過60%。

機電大廠東元在5月24日股東會改選7席董事和4席獨立董事，公司派囊括6席董事及全數獨立董事；5月31日召開新屆董事會，董事利明献接任東元董事長，利明献今天首次公開與媒體見面。

談到台灣能源政策和綠能產業發展，利明献表示，台灣能源政策包括電夠不夠及電網升級問題，政府過去一個多月持續強調沒有缺電問題，不過企業總是會擔心是否缺電。

利明献指出，台灣未來的電力需求和供給，「會有一個節點」，他個人認為，能源供應和綠電布局需要多元化，台灣電力設備和配電運輸等建設也持續更新。他表示，現在政府也成立經濟發展委員會，他也受邀加入，未來可談到金融創新和社會均衡發展等議題。

展望東元未來發展策略，利明献表示，將聚焦公司核心競爭力、高毛利產品、高潛力業務，並強化高潛力發展區域等4大面向。

在高潛力業務方面，利明献表示，東元將鎖定電氣化解決方案、綠色能源產品及節能減碳產品。他指出，東元持續是台電強韌電網計畫的主要供應廠商。

利明献表示，東元將轉型為工業電氣化整合商，推展可移動式預裝電氣平台（VB-Skid）、預裝式電氣間（E-House）商機，並擴大電動巴士、電動商用車動力系統，以及充電設備的市占率，打入船舶電推供應鏈。此外，東元也將布局變頻器和變壓器市場。

在前瞻性產品與服務方面，利明献透露，東元將會投入氫能項目，包括燃料電池應用和加氫站工程等，也將參與虛擬電廠投資與售電業務。

展望區域市場，東元表示，深耕北美市場並強化東南亞新團隊，目標為海外市場占整體營收比重超過50%，甚至超過60%。

利明献表示，在全球氣候議題下，東元具備節能減碳方案技術與服務，在美國東元西屋馬達（TECO-Westinghouse）有市場基礎，東元可成為亞洲和北美市場的綠能機電品牌。

利明献表示，全球地緣政治衝突只會越來越激烈，每年都有新的地緣政治衝突爆發；此外，還有電力供需議題、人工智慧AI發展，以及氣候變遷、供應鏈結構改變等議題，東元會以客戶為中心，市場為導向，在核心產品和市場給予更多資源配置。