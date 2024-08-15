聽新聞
test
0:00 / 0:00

董座利明献：東元轉型聚焦4面向 台灣綠電能源要多元化

中央社／ 台北15日電
中國信託銀行前董事長利明献（圖）獲選為東元董事，可望接任下任東元董事長。圖／聯合報系資料照片
中國信託銀行前董事長利明献（圖）獲選為東元董事，可望接任下任東元董事長。圖／聯合報系資料照片

東元董事長利明献今天下午表示，台灣能源供應和綠電布局需要多元化，東元將轉型為工業電氣化整合商，聚焦核心競爭力、高毛利產品、高潛力業務、高潛力發展區域4大面向；盼海外市場占整體營收比重逾50%，甚至超過60%。

機電大廠東元在5月24日股東會改選7席董事和4席獨立董事，公司派囊括6席董事及全數獨立董事；5月31日召開新屆董事會，董事利明献接任東元董事長，利明献今天首次公開與媒體見面。

談到台灣能源政策和綠能產業發展，利明献表示，台灣能源政策包括電夠不夠及電網升級問題，政府過去一個多月持續強調沒有缺電問題，不過企業總是會擔心是否缺電。

利明献指出，台灣未來的電力需求和供給，「會有一個節點」，他個人認為，能源供應和綠電布局需要多元化，台灣電力設備和配電運輸等建設也持續更新。他表示，現在政府也成立經濟發展委員會，他也受邀加入，未來可談到金融創新和社會均衡發展等議題。

展望東元未來發展策略，利明献表示，將聚焦公司核心競爭力、高毛利產品、高潛力業務，並強化高潛力發展區域等4大面向。

在高潛力業務方面，利明献表示，東元將鎖定電氣化解決方案、綠色能源產品及節能減碳產品。他指出，東元持續是台電強韌電網計畫的主要供應廠商。

利明献表示，東元將轉型為工業電氣化整合商，推展可移動式預裝電氣平台（VB-Skid）、預裝式電氣間（E-House）商機，並擴大電動巴士、電動商用車動力系統，以及充電設備的市占率，打入船舶電推供應鏈。此外，東元也將布局變頻器和變壓器市場。

在前瞻性產品與服務方面，利明献透露，東元將會投入氫能項目，包括燃料電池應用和加氫站工程等，也將參與虛擬電廠投資與售電業務。

展望區域市場，東元表示，深耕北美市場並強化東南亞新團隊，目標為海外市場占整體營收比重超過50%，甚至超過60%。

利明献表示，在全球氣候議題下，東元具備節能減碳方案技術與服務，在美國東元西屋馬達（TECO-Westinghouse）有市場基礎，東元可成為亞洲和北美市場的綠能機電品牌。

利明献表示，全球地緣政治衝突只會越來越激烈，每年都有新的地緣政治衝突爆發；此外，還有電力供需議題、人工智慧AI發展，以及氣候變遷、供應鏈結構改變等議題，東元會以客戶為中心，市場為導向，在核心產品和市場給予更多資源配置。

布局 東元

延伸閱讀

東元董座利明献曝轉換跑道契機 指大股東有共識：沒有折衝協調問題

大溪厝水質淨化場轉型更名環境教育園區 嘉市新增環教設施場所

永豐餘 打造綠電生態圈

東元 第2季EPS 0.78元

相關新聞

好市多帶動房市升溫 台中海線成為投資新熱點

美式量販好市多(Costco)真的要來了！繼蟬聯多年全球獲利率第一的南屯分店後，2020年再加碼於北屯展店，看準消費力與...

SRF燃料業 檢測頻率提高

環境部日前預告「公私場所應定期檢測及申報固定汙染源」修正，針對固體再生燃料（SRF）或其他資源循環燃料業者將提高檢測頻率...

2024莒光海洋觀光年 呼朋引伴一起來打卡

一年一度的「莒光海洋觀光年」活動，是遊客來到馬祖不容錯過的行程。其中，即將登場的「遊莒光打卡拿好禮活動」，今年的打卡禮是...

安永攜手中衛曝AI應用 供應鏈採「數位孿生」更有效率

人工智慧(AI)將是未來趨勢，安永聯合會計師事務所與中衛發展中心近日共同舉辦「AI人工智慧驅動下之供應鏈管理與應用分享會...

財政部攜手八餐廳推台灣好酒 黃仁勳愛店也入列

為行銷我國優質認證酒品，財政部國庫署從15日起辦理為期2個月的「優質酒類餐飲示範通路推展活動」，與八家餐飲業者合作，各業...

台中上半年人氣點擊行政區 「三大屯區」名列前三名

永義房屋彙整永慶房仲網台中市上半年各行政區點擊數，三大屯區名列前三名，同時發現民眾在行政區關注的據點有集中現象，西屯區的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。