建築業4.0時代來臨 不動產聯盟打造「ESG建築旗艦隊」

ESG是全世界矚目的重要議題，中華民國不動產聯盟總會會長林正雄推動「全國建築菁英公益名人賽」，以球會友交流專業，激盪更多永續創新應用，以打造「ESG建築旗艦隊」，公益所得則捐贈予桃園市政府做好事公益平台。

一同響應企業有日立、冠軍（1806）、櫻花（9911）、富旺（6219）四大知名品牌，將於北中南舉辦三場盛大賽事，分別為9/5桃園龍潭球場，9/24台中國際球場，11/19台南新化球場。

林正雄表示，建築業4.0時代來臨，為達到2050淨零碳排，應該以終為始，逐步優化ESG表現，打開品牌供應鏈的綠色大門。

他表示，由於建築業是整合業，如何建構建築減碳生態圈的困難度很高，身為這行業一分子都有義務與責任。供應鏈全面深化改革大約需要5~10年準備期，首要是必需協助ESG知識普及以及研發符合ESG的創新技術，環環相扣方能造就出「ESG 建築旗艦隊」。

賽事贊助四大品牌共同發表綠色低碳轉型的成果，冠軍建材董事長林榮德表示，此次公益名人賽，是多家領導品牌展現社會責任及ESG策略的具體體現。他表示，冠軍以3R綠色戰略為核心，積極響應全球淨零行動。透過減量化（Reduce）、重複使用（Reuse）及循環利用（Recycle）三大原則，推動建築產業的綠色低碳轉型。目前冠軍的再生綠建材標章產品比重已達55%，年底前將提升到65%，2024年上半年再生綠建材產品銷售較去年成長26%。

近期推出的「科技節能石」結合兩大綠色工法「節能外牆乾掛系統」及「屋頂隔熱節能系統」，為國內唯一取得高性能綠建材-節能類標章，這款被譽為冰鋒衣「節能外牆乾掛系統」，能有效增加外牆空氣對流，降低建築物能耗。

在炎熱氣候中，它能降低室內溫度達4度，減少冷氣用電24%至36%。此外，「屋頂隔熱節能系統」搭配科技節能石架高15公分降溫屋頂15℃且施工期短、排水性佳、維修方便，架高器及磁磚可100％回收再利用，這套系統除具有節能效果外，顯著降低搭建與維護成本，符合高性能節能綠建材與綠色建築設計標準。

日立冷氣總經理蔡清海表示，日立冷氣設立業界最大太陽能光電場，不斷推動節能環保，以實際行動回饋社會環境，日立冷氣從教育、體育、文化、慈善公益和偏鄉關懷等多元面向回饋社會，努力實踐ESG永續經營，成為空調業界唯一五度榮獲天下企業公民獎外商組第一名的企業。

日立冷氣2024年最新凍結洗淨科技-「油污去除」功能，以高溫融化機體內部油污；電離科技再升級，經SGS驗證除菌率超過99%。此外，全新推出業界唯一搭載凍結洗淨功能的R32冷媒窗型冷氣；還有搭載獨家水箱專利的清淨型除濕機，使極品空氣淨化網陣容更加完整堅強，不論家用/商用空間，日立冷氣為每次呼吸提供最好空氣。

台灣櫻花董事長張永杰董事長表示，櫻花提供一站式居家解決方案，涵蓋廚房、衛浴及家居空間，滿足市場需求。領先業界推出「SAKURA AI KITCHEN」，結合AI科技於除油煙機、瓦斯爐、淨水器等，提升家庭廚居生活便利性，以創新科技引領市場，打造更智慧的居家生活。

富旺國際總經理林宗毅表示：富旺長期投入ESG永續計畫，十年前已超前布局攜手台大實驗林，展開10年植樹保育計畫，共計1,800棵紅檜，以及節能減碳無紙化管理。

在企業社會責任上，專注人才培育，捐贈200萬元予東海大學啟動ESG旗艦計畫，培育未來企業所需的永續人才，治理方面特別重視職業勞動安全，投入公益活動多年，董事長林正雄今年更是榮獲全球公益聯盟金質勳章，此次希望藉由影響力善盡企業社會責任，帶領供應商積極升級轉型，以優化ESG供應鏈成為綠色贏家。

林正雄表示，日益明朗化的綠色通膨，只會造就終端售價不斷攀漲，形成迫在眉睫的高房價狀態，在這關鍵時刻，唯有「獎勵先行」方能改善整體產業體質。政府應訂立更明確、更積極目標，讓更多建商能有法遵從，舉凡只要符合ESG門檻的建案，能獲得銀行較優惠的貸款利率，或相關主管機關增加容積獎勵，勢必能讓更多建設業積極投入改變，讓國家在世界ESG評比中獲得更多肯定。