中鋼調降9月盤價 緩解低價進口鋼品衝擊

中鋼公司（2002）召開9月月盤之鋼品盤價會議，考量國內用鋼產業景氣正值底部調整階段，為順應國際行情脈動與煉鋼成本下滑，提升下游接單動能，續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對今年9月的月盤產品適度調降價格，協助客戶爭取訂單，並緩解低價進口鋼品之衝擊。

中鋼表示，近期日本央行宣布小幅升息，美國失業率略高於預測值，全球金融市場動盪加大，所幸各國央行重申經濟基本面穩健，金融市場迅速回穩，投資與消費重拾信心。

IMF預估今年全球GDP成長率為3.2%，其中美國經濟溫和成長2.6%，短期內應無衰退疑慮。台灣經濟穩定向上，人工智慧等新興科技應用商機持續熱絡，終端需求回溫，主計總處預估今年GDP成長率為3.91%。

鋼鐵需求方面，市場推測美國9月將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。中國大陸加速發放專項債投入基建，配合貨幣寬鬆與房市優惠政策穩定房市，提振用鋼需求。我國政府推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，並決定逐年提高對中國大陸車款進口零組件之國產化比例，有助帶動國內用鋼需求。

鋼鐵供給方面，中鋼協統計7月下旬重點鋼廠庫存達1,605萬噸，同比增加10.8%，中國大陸供過於求情勢惡化、轉而大量低價外銷，今年前七月中國鋼材出口累積達6,123萬噸，數量同比大幅增加21.8%，出口均價同比減少24.8%，造成全球鋼市承壓。近期各國紛紛啟動貿易救濟措施，包含越南、泰國、土耳其…等國陸續對中國大陸熱軋提出反傾銷控訴，中鋼將順應此情勢，對中國低價傾銷鋼品申請貿易救濟措施，以維護市場秩序，防堵大陸低價鋼材快速向外擴散。

原物料方面，鐵礦砂維持每公噸100美元上下；冶金煤回落至每公噸210~220美元區間，煉鋼成本隨之下滑，然仍處於長期相對高檔水準。鋼價行情方面，亞洲行情弱勢震盪，寶鋼、鞍本9月平板類順勢下調，美國鋼價持續低位盤整，Nucor鋼廠連續兩波提漲，熱軋累積漲幅達每公噸44美元，然漲價效應尚需時間傳遞至亞洲地區。

全球經濟呈現溫和發展態勢，惟近期受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑用鋼需求，復以中國大陸產量控制成效不顯著，亞洲鋼市持續弱勢盤整。中鋼考量國內用鋼產業景氣正值底部調整階段，為順應國際行情脈動與煉鋼成本下滑，提升下游接單動能，續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對今年9月的月盤產品適度調降價格，協助客戶爭取訂單，並緩解低價進口鋼品之衝擊。

近期日本央行宣布小幅升息，美國失業率略高於預測值，全球金融市場動盪加大，所幸各國央行重申經濟基本面穩健，金融市場迅速回穩，投資與消費重拾信心。IMF預估今年全球GDP成長率為3.2%，其中美國經濟溫和成長2.6%，短期內應無衰退疑慮。台灣經濟穩定向上，人工智慧等新興科技應用商機持續熱絡，終端需求回溫，主計總處預估今年GDP成長率為3.91%。

鋼鐵需求方面，市場推測美國9月將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。中國大陸加速發放專項債投入基建，配合貨幣寬鬆與房市優惠政策穩定房市，提振用鋼需求。我國政府推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，並決定逐年提高對中國大陸車款進口零組件之國產化比例，有助帶動國內用鋼需求。

鋼鐵供給方面，中鋼協統計73下旬重點鋼廠庫存達1,605萬噸，同比增加10.8%，中國大陸供過於求情勢惡化、轉而大量低價外銷，今年前七月中國鋼材出口累積達6,123萬噸，數量同比大幅增加21.8%，出口均價同比減少24.8%，造成全球鋼市承壓。近期各國紛紛啟動貿易救濟措施，包含越南、泰國、土耳其…等國陸續對中國大陸熱軋提出反傾銷控訴，中鋼也將順應此情勢，對中國低價傾銷鋼品申請貿易救濟措施，以維護市場秩序，防堵大陸低價鋼材快速向外擴散。

原物料方面，鐵礦砂維持每公噸100美元上下；冶金煤回落至每公噸210~220美元區間，煉鋼成本隨之下滑，然仍處於長期相對高檔水準。鋼價行情方面，亞洲行情弱勢震盪，寶鋼、鞍本9月平板類順勢下調，美國鋼價持續低位盤整，Nucor鋼廠連續兩波提漲，熱軋累積漲幅達每公噸44美元，然漲價效應尚需時間傳遞至亞洲地區。

全球經濟呈現溫和發展態勢，惟近期受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑用鋼需求，復以中國大陸產量控制成效不顯著，亞洲鋼市持續弱勢盤整。