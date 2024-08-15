今年預售房市亮第3顆黃紅燈 專家：完全賣方市場

住展雜誌公布最新風向球，7月房市燈號從綠燈轉為熱絡的黃紅燈，為今年第三度黃紅燈，住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前已經完全是賣方市場，開價與實價揭露成交價相去不遠，且讓利空間不到一成，買方也意識到「愈晚買房愈貴」的狀態不變，因此也不再討價還價。

7月住展風向球六大構成項目呈現「二升、二平、二降」，兩項走升的分數為預售屋推案量、待售建案個數，二降為來客組數、成交組數，持平的是新成屋戶數、議價率，整體分數為52.9分。

在供給面上，預售推案量看齊3月329檔期，推案量逾1200億元，較6月增300多億元，百億大案包括新北土城「新濠岳」、基隆暖暖區「甲山林城上城2-美麗上城」，50億元以上的指標案則有台北北投「達麗河藴」、萬華「皇翔ASTER ONE」及板橋的「立信雙星」等。

陳炳辰指出，趕不及上半年推出的案子，建商在下半年第一個月打鐵趁熱、大推特推，另外評估8月台商資金解禁帶來買氣，也先行布局，而下半年大環境變數愈增，加緊腳步推案亦免夜長夢多。

需求方面，追蹤指標建案平均來客組數每週約29.8組，平均成交組數每週約3.7組，較上半年略修。陳炳辰分析，由於上半年買氣旺盛，有快速結案情勢，眼下新案多接近尾聲，甚至呈現區域新案真空，遂演買氣稍歇，但還算維持在中上水位。

若以區域來看，新北市三重區、中和區、板橋區、淡水區，與新竹縣的竹北區都有一定亮眼度個案，不乏傳出單周超過50組的來客組數，或單周10-20組的成交組數，成績不俗。

待售建案數上，案數降至916案，6月已跌破千案，7月再減逾50案，顯見買氣持穩，北台灣各縣市一致順銷，新案市場量體最大的新北市去化狀態最佳，其次為新竹地區，不論是二線地帶有其比價效益，或是核心區新案稀缺，都有助於帶動新竹買氣。