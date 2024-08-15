快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

今年預售房市亮第3顆黃紅燈 專家：完全賣方市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌公布最新風向球，7月房市燈號從綠燈轉為熱絡的黃紅燈，為今年第三度黃紅燈，住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前已經完全是賣方市場，開價與實價揭露成交價相去不遠，且讓利空間不到一成，買方也意識到「愈晚買房愈貴」的狀態不變，因此也不再討價還價。

7月住展風向球六大構成項目呈現「二升、二平、二降」，兩項走升的分數為預售屋推案量、待售建案個數，二降為來客組數、成交組數，持平的是新成屋戶數、議價率，整體分數為52.9分。

在供給面上，預售推案量看齊3月329檔期，推案量逾1200億元，較6月增300多億元，百億大案包括新北土城「新濠岳」、基隆暖暖區「甲山林城上城2-美麗上城」，50億元以上的指標案則有台北北投「達麗河藴」、萬華「皇翔ASTER ONE」及板橋的「立信雙星」等。

陳炳辰指出，趕不及上半年推出的案子，建商在下半年第一個月打鐵趁熱、大推特推，另外評估8月台商資金解禁帶來買氣，也先行布局，而下半年大環境變數愈增，加緊腳步推案亦免夜長夢多。

需求方面，追蹤指標建案平均來客組數每週約29.8組，平均成交組數每週約3.7組，較上半年略修。陳炳辰分析，由於上半年買氣旺盛，有快速結案情勢，眼下新案多接近尾聲，甚至呈現區域新案真空，遂演買氣稍歇，但還算維持在中上水位。

若以區域來看，新北市三重區、中和區、板橋區、淡水區，與新竹縣的竹北區都有一定亮眼度個案，不乏傳出單周超過50組的來客組數，或單周10-20組的成交組數，成績不俗。

待售建案數上，案數降至916案，6月已跌破千案，7月再減逾50案，顯見買氣持穩，北台灣各縣市一致順銷，新案市場量體最大的新北市去化狀態最佳，其次為新竹地區，不論是二線地帶有其比價效益，或是核心區新案稀缺，都有助於帶動新竹買氣。

展望下半年，陳炳辰表示，雖然房市熱度高，但下半年仍有風險因子，股市起伏不定下，影響資金是否繼續轉往房市，美國大選也干擾資金走向，而銀行房貸放款滿水位打亂買氣，不易在下半年得到大幅度緩解，加上9月的央行理監事會議有無新一波打房措施亦為隱憂。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建案 房市 買氣

延伸閱讀

你可能不想聽但必須知道的事 財務專家分享3個「逆耳」忠告

專家：美部署新長程空對空飛彈 改變南海戰力平衡

總是被忽視！飯店房間「1常見用品」竟是細菌溫床 專家：比想像中髒很多

不是不重要！食藥署未定巧克力「鉛」限量 專家這樣說

相關新聞

台灣大：對NCC再次裁罰表示無奈 提四調解方案選項

NCC（國家通訊傳播委員會）8月14日再度以台灣大哥大「不符網路設置計畫」為由，第三度裁罰300萬元，台灣大表達無奈。台...

就愛手搖飲！平均每月新開40.2家 今年營業額將破1,300億創高

經濟部統計處今日表示，國人對飲料的喜愛，手搖飲品牌及品項持續推陳出新，近年業者更積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品，激...

今年預售房市亮第3顆黃紅燈 專家：完全賣方市場

住展雜誌公布最新風向球，7月房市燈號從綠燈轉為熱絡的黃紅燈，為今年第三度黃紅燈，住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前已經完全是...

再打價格戰 光陽再推2款5萬有找神車

光陽再推新一波價格戰要衝市佔率，針對下半年購車旺季推出首波「市場最低價優惠」，推出全新GP125 USB都會版45800...

熱爆！預售房市再亮黃紅燈 專家：完全賣方市場

住展雜誌公布最新風向球，7月房市燈號從綠燈，轉為熱絡注意的黃紅燈，為今年第三度黃紅燈。住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前開價...

揆峰建設搶進單元五推豪墅 展現製造業精實職人精神

國際級足球園區落腳台中市南屯區單元五重劃區，帶動單元五指名度攀升，區域房市看俏。由鋼鐵業起家的揆峰建設董事長丁政發宣布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。