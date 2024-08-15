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再打價格戰 光陽再推2款5萬有找神車

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
光陽推出「雙拼放暑價」優惠活動，GP125 USB都會版45800元，以及大地名流125的49800元加碼延長。圖／光陽提供
光陽推出「雙拼放暑價」優惠活動，GP125 USB都會版45800元，以及大地名流125的49800元加碼延長。圖／光陽提供

光陽再推新一波價格戰要衝市佔率，針對下半年購車旺季推出首波「市場最低價優惠」，推出全新GP125 USB都會版45800元，以及大地名流125的49800元加碼延長。

今年台灣機車市場前7月總掛牌數418976輛，其中三陽掛牌172668輛，市占率高達41.2%；光陽掛牌數11萬4430輛，市占率27.3%；山葉掛牌數66579輛，市占率15.9%；Gogoro掛牌數28194輛，市占率6.7%。

光陽表示，特於民俗月結束之前，提早開跑「雙拼放暑價」優惠活動，針對廣大通勤族群提供市場最高優惠的選擇，想要最經濟實惠的車款，就選「市場最低價」的「GP125 USB 都會版」、想要性價比最高的夥伴，就選「耐操又有力」的「大地名流 125」。

光陽表示，下半年首波優惠方案「雙拼放暑價」，讓廣大通勤族群能盡早入手「最利多」的心儀車款，GP125繼去年以空前優惠轟動市場、熱銷超過6.5萬台後，以全新「USB 都會版」市場最低價45800元再搶市，不僅減輕民生負擔，車主也不怕手機沒電。

光陽也說，大地名流125在3月推出「首創限時均一價49800元」後大獲好評，許多來不及入手的消費者更不斷敲碗希望再有新優惠，而光陽傾聽市場聲音，宣布好評加碼再延長。

USB 光陽

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