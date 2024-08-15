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「中華大家公德會」獲內政部全國性公益貢獻銀質獎肯定

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

內政部公告今年「2024年」全國性社會團體公益貢獻獎獲獎名單，「中華大家公德會」第二度名列銀質獎肯定。

中華大家功德會常務理事廖紀友指出，根據行政院的資料，運作中的全國性團體超過2萬個，「中華大家功德會」能脫穎而出，凸顯會員團結一心，平常做的公益活動獲得社會廣泛注目，為國家創造正能量。

中華大家公德會理事周孫翁說，回顧2011年12月21日，台中市大家功德會正式成立，後於2013年由地區性組織正式轉型為全國性組織，正式更名為中華大家功德會，現正邁入了第12年。

廖紀友表示，放眼未來，功德會在會員的支持與關心下，將會迎來更穩定的成長，同時為社會做更多的貢獻，幫助更多需要幫助的人。

內政部 公益活動

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