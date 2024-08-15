「中華大家公德會」獲內政部全國性公益貢獻銀質獎肯定
內政部公告今年「2024年」全國性社會團體公益貢獻獎獲獎名單，「中華大家公德會」第二度名列銀質獎肯定。
中華大家功德會常務理事廖紀友指出，根據行政院的資料，運作中的全國性團體超過2萬個，「中華大家功德會」能脫穎而出，凸顯會員團結一心，平常做的公益活動獲得社會廣泛注目，為國家創造正能量。
中華大家公德會理事周孫翁說，回顧2011年12月21日，台中市大家功德會正式成立，後於2013年由地區性組織正式轉型為全國性組織，正式更名為中華大家功德會，現正邁入了第12年。
廖紀友表示，放眼未來，功德會在會員的支持與關心下，將會迎來更穩定的成長，同時為社會做更多的貢獻，幫助更多需要幫助的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言