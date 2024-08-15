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信義房屋何柏勲觀察住戶需求 帶動店效社區共好

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋河堤店長何柏勲帶店心法是深耕社區，體察住戶的需求，店效隨之而來。（圖:信義房屋提供）
信義房屋河堤店長何柏勲帶店心法是深耕社區，體察住戶的需求，店效隨之而來。（圖:信義房屋提供）

信義房屋河堤店長何柏勲深耕社區服務，洞察住戶的需求而深獲信任，他有「救火隊長」稱號，曾將全台績效最後一名的分店帶到全高雄第一，業績六倍成長，不僅鼓舞同仁信心，也深獲社區居民信任；他分享帶店心法「時時思考如何讓住戶的生活環境更好」正面回饋就會隨之而來。

何柏勲是彰化人，十歲那年921大地震，家中從富裕到負債，一夕之間家中的數十間房產都賤價出售還債，這段經歷讓他奠定了對「家」的意義與責任感；高雄應用科技大學畢業後，他應聘了台積電助理工程師，他反思「真的喜愛每天面對機台的工作嗎？」考量自己的個性活潑，也認同房地產業形形色色的客戶可以帶給他更多人生閱歷，決定投身信義房屋房仲工作。

進入信義房屋後，何柏勲以社區服務起家，並洞察社區住戶的痛點，曾有一社區許多住戶後陽台水龍頭都損壞，他號召住戶一起叫工，主動解決住戶生活不便，細心服務讓他在該社區的成交市占率高達8成，業績蒸蒸日上，入行第一年業績拿下全高雄第3、入行第二年全高雄第2、入行第三年全高雄第1。

接著，他更創下紀錄，僅花2年半的時間成為當時全集團最年輕的店長，而他擔任5年期間歷經4間分店，每一次都是擔任救火隊長的角色，迅速把一間店從全台灣績效最後1名分店帶到高雄業績年度第1名。

入行以來，何柏勲把每一次的困難都當成機會。他舉例，曾接一家分店，前後走了近十名店長，被戲稱「店長焚化爐」，因績效為全台最後一名，同仁缺乏信心；他手把手陪同同仁帶看，一次帶看的過程中，客戶說，「這個社區大廳都是蜘蛛網又老舊，不要帶我來看」，同仁聽到很失落，他運用分店的感動服務經費，與管委會討論，將商圈區域內12棟社區大樓的公設大廳重新整理，不僅讓社區居民更有居住品質，更因此打入社區，獲得居民信賴，也帶動分店業績成長，與社區一起共好。

他也觀察到分店附近都是老舊社區，較少公設能凝聚居民感情，連續2年舉辦萬聖節大型活動，並串聯周邊餐飲商家同樂共好，也跟河堤社區發展協會協辦活動，包括跳蚤市場、過年春節市集，與河堤國小協辦運動會，提供100多頂帳篷並擔任闖關關主，協助教職員獲得地方好評。

何柏勲認為，分店在商圈經營，要時時思考如何讓住戶環境變得更好，今年颱風，因他為住家社區的管委會委員，協助自家社區架設防水閘門，想到其他社區也有需要，就提醒協助周邊社區裝設，傾聽居民心聲，颱風天自主出擊將商圈內水溝落葉清除，加快排水效率。

「提供客戶深層服務、解決住戶的痛點」讓住戶事後有需求可以走進分店裡，

何柏勲表示，他為分店設置共同目標，並讓同仁在過程中看到成效，增加自主前進意願，他帶店以來，曾創下分店專任委託全台灣前三名，更連續兩年拿下高雄年度第一的榮耀，去年更是擠進全台前十名的佳績。

信義房屋 台積電 颱風

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