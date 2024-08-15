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住都中心平實安居A、平實安居BC 統包工程招標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國家住都中心於臺南市東區推出「平實安居A」、「平實安居BC」兩案社會住宅統包工程招標，預計2029年竣工，將提供約1,016戶社會住宅。即日起公告上網至今年9月24日上午9點止，歡迎廠商踴躍投標。歡迎廠商踴躍投標。

「平實安居A」規劃136戶，位於平實八街與後甲三街交叉口；「平實安居BC」規劃880戶，位於瑞祥街及後甲一路口；屬臺南市第二期平實營區市地重劃區範圍。兩基地鄰近平實公園、大益夜市、南紡購物中心及高雄榮總臺南分院，生活機能豐富。聯外交通部分，基地鄰近台1線及國道1號大灣交流道，車行12分鐘可抵達臺鐵臺南站，步行10分鐘還有興建中的平實轉運站，未來將可在此使用公車客運及雙線捷運。

國家住都中心表示，「平實安居」社會住宅鄰近成大生活圈，各項生活機能充足，學子校外租屋需求高。未來隨著臺南市「東區副都心」相關建設完備，將吸引更多成家人口移入。

這次「平實安居」分為「A基地」及「BC基地」兩案同時招標，合計提供1,016戶住宅單元，較大的「BC基地」另規劃有店舖與托嬰中心。此外，附近的「D基地」也正在規劃中，將共同為居住需求高的台南市東區，提供在地就學、就業之居住新選擇。

社會住宅 重劃區

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