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熱爆！預售房市再亮黃紅燈 專家：完全賣方市場

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住展雜誌公布最新風向球，7月房市燈號從綠燈，轉為熱絡注意的黃紅燈，為今年第三度黃紅燈。住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前開價與實價揭露成交價相去不遠，在完全賣方市場下，讓利空間不到一成，很多新案能打個95折就不錯了，買方有所認知，不再討價還價，先買再說。

在供給面上，陳炳辰指出，預售推案量看齊329檔期，推案逾1200億元，較6月增300多億元。

陳炳辰分析，時序來到下半年，趕不及上半年榮景的案子，建商搶在下半年第一個月大推特推，另外評估8月台商資金解禁帶來買氣，也先行布局，而下半年大環境變數愈增，加緊腳步亦免夜長夢多，

需求方面，追蹤指標建案平均來客組數每週約29.8組，平均成交組數每週約3.7組，較上半年略修。

陳炳辰分析，由於上半年買氣旺盛，不少新案銷售接近尾聲，甚至呈現區域新案真空，買氣因此稍歇，但仍維持在中上水位，新北市三重區、中和區、板橋區、淡水區，與新竹縣的竹北區都有亮眼度個案，不乏傳出單周超過50組的來客組數，或單周10-20組的成交組數。

待售建案數也印證買氣持穩，案數降至916案，前月已跌破千案，7月再減逾50案，北台灣各縣市大多順銷，新案市場量體最大的新北市去化狀態最佳，其次為新竹地區。

陳炳辰表示，房市雖亮黃紅燈，但下半年變數不少，包括股市起伏不定，影響資金是否繼續轉往房市，美國大選也干擾資金走向，銀行房貸放款滿水位打亂買氣，不易在下半年得到大幅度緩解，加上9月央行理監事會議有無新一波打房措施亦為隱憂。

住展7月風向球 資料來源／住展雜誌
住展7月風向球 資料來源／住展雜誌

建案 房市 買氣 預售屋

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