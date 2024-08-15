揆峰建設搶進單元五推豪墅 展現製造業精實職人精神

國際級足球園區落腳台中市南屯區單元五重劃區，帶動單元五指名度攀升，區域房市看俏。由鋼鐵業起家的揆峰建設董事長丁政發宣布，將在單元五的永春東五路、環中路口推出豪墅案，強調以一絲不苟的職人精神，滿足頂端客層的需求。

近幾年，台中市政府在各區域廣設國民運動中心，提供市民運動休閒場域，不但生活便利性增加，也帶動周遭房市熱度、為房價鍍金，與大型公園綠地一樣成為區域房價保證。

丁政發從大陸深圳返台投資，是台商回流的代表，過去在大陸經營鋼鐵業時，產品間接供應給巨大、喬山等自行車及健身器材大廠，品質受到市場肯定。

製造業出身的丁政發，強調精密且一絲不苟的職人精神，將最堅硬的質材、最嚴謹的製程層層把關百煉成鋼，懷抱追求卓越的動能跨足營建領域。

製造業出身的揆峰建設董事長丁政發，強調精密且一絲不苟的職人精神。記者宋健生/攝影

近幾年台中市政府積極推廣運動產業，在各區域打造大型運動設施。其中，為發展足球運動，更是斥資15.1億元，在南屯區單元五重劃區打造全國首座「足球運動休閒園區」。隨著國際級場館的設立，不僅為單元五增添宜居、高質感、綠意開闊的生活氛圍，更帶動越來越多的開發商，爭相在此區購地推案的熱潮。

根據台中市政府規劃，足球園區是國家級的重要運動建設，預計2025年底完工，除有符合國際標準的主競賽場，還有商業營運空間等，完工後可串連西屯朝馬足球園區，舉辦國際級足球聯賽等國內外大型賽事，助力台灣足球運動發展。

而台中市足球運動休閒園區的設立，讓單元五重劃區指名度攀升，加上緊鄰1.3萬坪高鐵新市鎮生態公園，一動一靜並肩相連，多重滿足現代人對休閒生活的要求。

此外，單元五距離今年6月底動工的「D-ONE第一大天地購物中心」也不遠，區域增值潛力備受看好。

目前，單元五區域內陸續吸引精銳、惠宇、豐謙、聯悅、大城等建商卡位佈局土地，但多以大樓住宅為主。

揆峰建設則是選定單元五的永春東五路、環中路口推出豪墅案，基地面積約310坪，規劃10戶電梯豪墅，地坪平均31坪，建坪68至72坪，主力總價落在4,880萬至5,880萬元。

丁政發表示，有天有地的別墅，對於回流的台商來說相對划算，加上自己習慣住別墅，才會跳脫一般小宅規劃，首發案就主打精鑄電梯豪墅。

單元五重劃區交通動能匯聚了三鐵、國道1號、國道3號、台74線、省道，且鄰近中科園區、台中工業區、精密機械科技園區，交通便捷。

承邑廣告王瑞謙表示，在大台中科技走廊的助攻，以及龐大的產業人口紅利加持下，單元五有望成為繼13期、烏日高鐵特區之後，南台中最火熱的開發區。