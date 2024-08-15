南二都「台積第一排」誰最猛？這區預售案交易量年增四倍

半導體龍頭台積電所到之處，房市無不火熱，住商機構根據實價資料，觀察台南科學園區、高雄楠梓科學園區周邊行政區上半年價量表現，楠梓區表現最突出，不僅預售成交單價一年漲幅達15.7%，預售案交易量更飆漲逾4倍。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，去年上半年受制於政府打炒房等因素，交易量趨緩，下半年新青安帶起一波多頭，預售市場連帶受惠，至今年上半年熱度仍在，兩相比較之下，交易量出現驚人變化。

住商機構根據實價登錄數據，觀察台南市善化、新市、安定、高雄楠梓、橋頭、仁武及左營區等行政區周邊，2023、2024年上半年預售實價交易價量表現。

其中，楠梓區2024年上半年共揭露1,432筆預售實價，平均成交單價達33.1萬元，與去年同期相比，件數暴增411%、單價成長15.7%，漲幅都是七處行政區之首。

此外，橋頭、左營區今年預售交易揭露件數分別達869件、907件，與2023年同期相比成長分別高達153.4%、121.2%，交易量也都翻倍。

住商機構大南區協理林祺博指出，楠梓交易量會有如此驚人增幅，主因是去年上半年面臨平均地權條例上路，交易量趨冷，但去年下半年新青安貸款推出，創造一波多頭，青年首購熱度從中古延燒至新案市場，撐高區域交易量。

此外，科技園區帶來高科技人才，高收入使得能承購產品總價更高，吸引建商進場，進而刺激當地預售價量表現。

觀察南科周邊行政區的預售價量，善化區價量齊揚，但新市出現預售交易量下滑，安定區則價格漲勢僅維持平盤。

賴志昶指出，新市去年上半年建商因應市場環境，推出不少百戶以上的華廈、大樓社區，致使交易量大增，相比之下今年交易量略顯減幅。安定區目前新案單價站穩約3字頭，惟地段位置屬「南科第一圈」蛋白區，因此相對房價穩定與親民，近期受不少南科小資上班族群青睞。