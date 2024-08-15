巴斯夫與聯成化科簽 MOU 增塑劑醇類和催化劑策略合作

巴斯夫與聯成化科14日共同宣布簽署合作備忘錄（MOU），將促進雙方於亞太區的長期合作，包括供應聯成化科用於增塑劑的醇類、苯酐催化劑 (PA) 與順酐催化劑 (MA) 等產品，並推動永續解決方案的開發，以減少營運和產品的碳排放。

聯成化科是聯華神通集團 (MiTAC-Synnex) 旗下領先化工企業，專注於生產增塑劑和苯酐產品，在亞太區設有龐大的生產和營運設備，目前正在亞洲擴大產能和產品組合，以滿足客戶日益成長的需求。待巴斯夫廣東湛江一體化基地的羰基裝置於2025年正式投產後，巴斯夫將供應聯成化科該基地生產的異辛醇 (2-EH) 和正丁醇 (N-Butanol)，以支持快速成長的市場需求，尤其是在中國大陸華南地區。

巴斯夫副總裁、亞太區工業石油化工業務管理負責人田海波表示，巴斯夫和聯成化科一直是穩固的合作夥伴，雙方在用於增塑劑的醇類、苯酐催化劑和順酐催化劑的領域已經合作多年，此次策略協議的簽署象徵雙方夥伴關係再創新里程碑。隨著2025年湛江一體化基地羰基合成醇生產的啟動 ，有信心巴斯夫和聯成化科將進一步深化合作，繼續為市場提供創新和永續的解決方案。

巴斯夫副總裁、全球化工催化劑負責人衛國輝表示，與聯成化科攜手邁出了合作的關鍵一步，憑藉催化技術開發方面的創新優勢和專業知識，巴斯夫為客戶提供先進的苯酐催化劑與順酐催化劑，幫助客戶裝置的日常穩定營運，並推動永續成長，達成商業上的成功。

聯成化科總經理畢淑蒨表示，這是聯成化科發展歷程中的一個重要里程碑，聯成化科與巴斯夫的長期合作夥伴關係建立在相互信任和共同目標的基礎上，這項策略協議將為我們彼此更全面的合作鋪路。展望未來，聯成將充分利用巴斯夫在羰基醇和催化劑方面的專業知識，以提升生產高性能產品的能力。聯成化科將攜手探索創新和永續發展的新途徑，滿足客戶和行業不斷發展的需求。

這項協議不僅加強了巴斯夫與聯成化科之間的合作，也為開發永續的創新解決方案奠定堅實的基礎。雙方將共同推廣包含生物質平衡 (BMB) 產品在內的巴斯夫低碳產品組合，並開發與聯成化科價值鏈相對應的新產品。

廣東湛江一體化基地項目是巴斯夫迄今為止最大的單筆投資案，總投資額約100 億歐元，並由巴斯夫獨立建設營運。建成後，該基地將成為巴斯夫在全球的第三大生產基地，僅次於德國路德維希港基地和比利時安特衛普基地。