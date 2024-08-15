富喬文化藝術基金會「藝術觀自然」 講座開始報名

長期關注藝術領域的富喬文化藝術基金會，將於9月21日下午2點至4點10分，與國立台灣師範大學現代水墨研究中心在萊客共享空間北車館805教室（100台北市中正區許昌街42號8樓），主辦一場名為「藝術跨域論壇Ⅲ－藝術觀自然」的文化藝術對談，歡迎各界報名參加。

該場論壇將邀請：國立臺灣藝術大學書畫藝術學系教授李宗仁、正修科技大學視覺傳達設計系教授蔡獻友，分享藝術與自然的對話。李宗仁現任國立臺灣藝術大學有章藝術博物館館長 書畫藝術學系教授/香港中文大學訪問學者，曾任國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系教授兼系主任、國防大學政戰學院藝術系教授兼系主任。曾獲：中國文藝協會第四十五屆文藝獎章、中山學術文藝基金會第三十八屆文藝創作獎、第十二屆全國美展國畫類首獎、全國美展金龍獎。

蔡獻友為國立台南藝術大學造形藝術研究所藝術碩士（MFA）、美國密蘇里州Lindenwood大學藝術研究所藝術碩士（MA）。曾多次獲財團法人國家文化藝術基金會獎助，以及第二屆蕭勤國際文化藝術基金會「蕭勤創作獎」、「教育部文藝創作獎」水彩類首獎、第十三屆「台北市美展」油畫類首獎、第十一屆雄獅美術新人獎。

蔡獻友將從西洋美術開始，逐漸融合東、西方人文思維，並在藝術創作實踐中，轉向富含東方性的藝術思維。李宗仁則從中華文化長河傳承東方繪畫思維及融入傳統底蘊的人文題材，談對自我創作內涵之影響、思考創作的藝術本質建立起當代水墨藝術的精神與意識。兩位老師也將分享各自作品、互相對談並和聽眾們一起互動。

歡迎對藝術有興趣的朋友們，透過實體或線上與兩位藝術家開啟一場藝術間的對話交流，分享彼此的論點、觀點，藉由講座的分享拉近我們與藝術的距離，讓藝術在生活中實踐。活動採線上報名，洽詢電話02-2732-3978#304李小姐，報名網址如下https://forms.gle/SiWtTzfdmWtrX7ae6