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ESG最前線／全球暖化 預防勞工熱危害
近年夏天愈來愈熱，是一般人的普遍感受。然而，天氣熱所造成的影響，不僅僅是個人身體感到不舒適而已。台灣有許多長期間暴露於戶外工作場所的行業，例如：農業、營建、礦業等，或者是在密閉工作空間如：交通運輸、大型廠房等，都可能因為「熱危害」對勞工產生潛在的威脅及傷害。
「熱危害」包括中暑、脫水、熱衰竭、熱暈厥、熱痙攣、皮膚問題、心血管疾病加劇等。
「勞動部」除了在《職業安全衛生設施規則》明定雇主應對熱危害應採取積極的預防措施，也建置「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，提供熱危害風險等級計算、熱危害分級預警通知、高氣溫戶外作業檢核表、常見熱疾病處置原則等資訊，供雇主及工作者查詢。此外，「勞動及職業安全衛生研究所」亦出版《勞工熱危害預防手冊》，供一般人參閱使用。
企業在應對熱危害的作為上，大致可以分為四大類。
一、工作場所改善
首先雇主必須檢視可能產生熱危害的區域有哪些，像是生產線、倉庫、密閉空間、屋頂、戶外工作場所等，再評估適當的預防作為，像是：遮陽設備、水霧設備、空調設備等，確實降低整體工作空間的溫度。
二、作業模式調整
高溫集中在特定時段的季節或地區，工作時段可以適當調節、或是增加休息的頻率，以避免連續工作曝曬在高溫之下。
三、應變處理機制
當熱危害發生時，工作現場除了要能快速取得急救包、降溫灑水等裝置外，雇主平日就要建立緊急醫療、通報及應變處理機制，以便在緊急狀況發生最短時間內，採取最正確的救助行動。
四、宣導與教育
平日針對勞工的熱疾病預防教育宣導、健康管理計畫，以及工作前的熱適應措施，都是在危害發生之前可以先行一步預防的重要手段。
在全球減碳、對抗地球暖化的大趨勢下，隨時可能發生在工作周遭的「熱危害」風險，是雇主必須嚴加防範、謹慎應對的ESG課題。（作者是威煦軟體開發公司總經理）
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