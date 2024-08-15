連鎖效應／指壓連鎖三大創新 競爭力躍進

運用價格破壞創新業態，不僅出現在茶飲業，例如：蜜雪冰城，也適用於指壓連鎖店，Rirakuru直接將每小時6,000日圓（約台幣1,200元）服務費，陡降為2,980日圓切入市場。

自2009在大阪開業以來，目前已超過600店規模，由於運用IT技術，總部員工人數不到150人，在2012至2016連續四年年展店百店。

46歲的創辦人竹之內教博是一位YouTuber，言行頗受爭議，與其個人的高調作風相反，Rirakuru對於經營數據的揭露十分低調，據竹之內先生在日本綜藝節目中所說，這也是防止競爭的方法之一。

為什麼可以啟動價格破壞？

Rirakuru是以個人名義設立店舖，所有治療師都經日本放鬆協會認證且免費培訓，有經驗者一周；無經驗者一個月，就能掌握指法技巧，治療師採加盟方式與門市合作，沒有基本底薪，類似台灣外送員「承攬」接單模式，專兼職均可，時間自由彈性，目前加入治療師人數超過14,000名。

除了低價和沒有固定薪資之外，Rirakuru的成功還靠三項創新：

一、以App預約，最小付費服務單位15分鐘

與傳統美容指壓店以小時為單位不同，Rirakuru提供15分鐘的指壓服務，由於每三位客人就有一位向隅，年度預約會員數突破700萬，預約與客服全部線上處理，不但提升了效率，更降低成本。

指定男女性治療師或指名，需加收100至300日元的費用，療程安排均由線上處理。

二、門市不設店經理，將管理費用降至最低

門市除了治療師之外，並沒有管理和行政人員，治療師輪流值日，主要工作就是維護門市的清潔，之所以可以不設店長，源自於高分成制度，每單接近九成的收入都給治療師，大幅提高治療師的出勤意願，尤其是假日出勤。

三、不收會員費，鼓勵儲值入會，消費累積贈點

透過廣大的會員數量儲值消費，利用累積消費贈送點數，吸引更多消費者入會，治療師與會員數比例為1：500，就算兼職的治療師也不用擔心虛耗空班，從而累積更大的展店潛能。

低價入市必然吸引許多競爭者投入，Rirakuru抵禦競爭最大的本錢，正是IT技術應用，每一位加盟的治療師就好像一個指壓工作室，拉大會員數比例，形成對治療師的吸引力，才是Rirakuru不敗的關鍵。

以顧客評價分級，而非內部考評分級，讓每位治療師都更重視顧客體驗與回饋，驅動正面口碑向上螺旋，也進一步加固進入障礙。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）