長榮張家爭產官司 張榮發遺囑有效 「特留分」有得喬

長榮集團創辦人張榮發八年前過世，遺囑將遺產全留給四子張國煒並指定接任總裁，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，一、二審敗訴後上訴。最高法院昨（14）日認定，張榮發製作密封遺囑具遺囑能力，符合民法要件，駁回上訴確定，遺囑有效。法律專家提醒，其餘三兄弟還有遺產的「特留分」，也就說遺囑有效到分財產，還有許多的細節需要四兄弟協商。

據會計界專家表示，在張榮發2016年1月過世後，執行人向國稅局申報遺產總額約240億餘元，法定繼承人包含大房子女張國華、張國明、張國政、張淑華及李玉美、張國煒共六人，依規定，遺產總額除以繼承人總數為應繼分，應繼分的一半為特留分，以張家案例來看，特留分為遺產總額的12分之一，即20億元。也就是說，除張國煒以外的五人，均可分得特留分約20億元，張國煒則可取得約140億元。

對此判決，長榮集團表示，事涉大股東家族事務公司無法回應；星宇航空（2646）也表示無法回應。

國內的法律專家分析，簡單來說，這次是「遺囑有效確認之訴」，並不是「遺囑執行之訴」，可以確認張榮發遺產將全部留給張國煒；然而張家的家產龐大，不只是現金、黃金這些較容易計算的資產，其中還有許多的不動產，也就是說，另外三兄弟也有這些財產的特留分，張國煒要拿到財產前，還有許多財產內容要跟兄弟分清楚，才能順利拿走父親給他的遺產。

此案是由於張榮發三子-張國政提告，請求確認張榮發2014年12月16日代筆遺囑、17日密封遺囑無效，主張張榮發製作遺囑時無法表達自我意思，未親自簽名，未親自指定兩名以上見證人，未向公證人陳述遺囑內容，未陳述代筆遺囑繕寫人劉孟芬姓名與住居所，不符民法要件。張國煒抗辯，依法院調閱張榮發就醫紀錄足證製作遺囑時具表述意思能力，遺囑經自述、公證屬公文書，調查局鑑定張榮發親簽遺囑。

一審判張國政敗訴，他上訴台灣高等法院最高法院指出，密封遺囑如符法定要件，沒有規定見證人須在公證人面前指定，或遺囑人的陳述須包含「為自己之遺囑」等特定文字，全案駁回確定。張國政另請求確認張榮發代筆遺囑無效部分，一審敗訴後未上訴。