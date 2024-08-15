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榮成環保3R 永續成果豐碩

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
榮成亞太永續博覽會展區。 榮成／提供
榮成亞太永續博覽會展區。 榮成／提供

台灣永續能源研究基金會主辦的亞太永續博覽會日前在台北世貿一館舉行，榮成紙業（1909）第二年參展，並現場與民眾互動分享榮成推動永續成果；榮成於攤位設計上融入環保3R理念，榮獲主辦單位「2024綠色設計獎-白金獎」，也是連續二年獲得此獎項的最高榮譽。

榮成獲頒2024亞太永續博覽會白金獎，由董事長鄭瑛彬（左）代表領獎。 榮成／提供
榮成獲頒2024亞太永續博覽會白金獎，由董事長鄭瑛彬（左）代表領獎。 榮成／提供

今年有157家廠商參與，有六家企業獲頒最高榮譽白金獎。

榮成於今年亞太永續博覽會持續以3R環保概念進行會展規劃。包括一、減少使用（Reduce）：從源頭著手，以99%廢紙原料作為展區施作材料，且沒有過多的彩繪與裝飾，大幅減少一次性廢棄物如木板或珍珠板等。

二、重複再利用（Reuse）：以自家產品原紙捲及瓦楞紙板及紙箱作為展示品，展後可再回到廠區重複使用，電子設備以租賃取代購買的方式，結束後可歸還租賃業者持續再使用。

三、循環回收再利用（Recycle）：榮成展後優先將展區的裝飾物提供給需要的民眾、政府單位或企業，之後再將剩餘紙類佈展材料送回彰化二林造紙廠回收循環再利用，對環境友善，不產生廢棄物。

另外，響應經濟部推動台灣會展產業永續發展，向國內企業推動綠色會展概念，同時提升會展產業的減碳能力，今年榮成向經濟部國際貿易署提出申請輔導，由工研院減碳專家為榮成會場攤位設計進行減碳量評估。若採用一次性裝潢材料進行施作，將產生碳排放量526公斤CO2e，而本次榮成以回收紙材料及租賃設備取代一次性裝潢材料，施作產生的碳排放量降低為51公斤CO2e，減少碳排放量475公斤CO2e，減碳比例達90%。

榮成強調，透過3R設計理念進行會展規劃，除可減少廢棄物產生，更能夠有效為地球減碳。

榮成長期專注本業，營運及製程方面迄今已發展出11項循環經濟模式，協助減碳成效上取得顯著成果，現階段榮成生產每1噸紙的單位碳排僅0.64噸CO2e，為業界最低，代表榮成能提供給客戶具低碳競爭力的產品，並將ESG永續經營視為公司首要目標。

榮成紙業 減碳

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