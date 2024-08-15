空運美國線Q4爆搶貨機大戰 華航、長榮航、中菲行等利多

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中國大陸知名電商業者拼多多9月開始訂單將大爆發，一個月出貨量估計就要90班航空貨機。圖為示意圖。 聯合報系資料庫
中國大陸知名電商業者拼多多9月開始訂單將大爆發，一個月出貨量估計就要90班航空貨機。圖為示意圖。 聯合報系資料庫

中國大陸知名電商業者拼多多9月開始訂單將大爆發，一個月出貨量估計就要90班航空貨機，但以現在航空貨運市場供給緊張情況，早就找不到大量航空貨運包機，市場傳出，拼多多尋求大陸官方協助調度大陸的航空貨機協助，第4季勢必上演搶貨機大戰。

由於航空運價可望上揚，有利國內的華航（2610）、長榮航空、中菲行、捷迅、台驊及台灣空運等業者業績同步攀升。

中菲行空運總裁邱鈞榮證實此事，他指出，大陸電商業者今年以來一直在市場上找包機，大陸電商貨量的加入，已成為航空貨運的主流客戶，使得今年航空貨運美國線「幾乎沒有淡季」，現在每公斤維持在10美元（約新台幣320元），而且這個價格絕對不是今年的最高點，進入9月傳統旺季後，航空貨運價格勢必還會再大漲。

大陸電商不只有拚多多，各家電商到北美航空貨的需求量都非常大，也因為這樣的原因，中菲行已跟國泰航空合作，9月到12月向國泰航空承租13班747-8貨機，自上海飛往芝加哥包機，目前六架的運能都已經售罄，另外，有七架也在陸續洽談中，預計在9月就會全部銷售一空。

市場傳出，大陸電商拼多多獲官方協調爭取包機，一個月需要6萬噸貨量、90班貨機；以華航是全球第六大航空貨運業者來看，目前的總機隊也僅18架，最大的貨運業者是快遞業者自有機隊，電商的需求急速攀升、運力供給不足，大陸電商大舉包機恐造成排擠效應，運價9月起將被推升大漲。

邱鈞榮分析，根據國際航空運輸協會（IATA）發布的2024年6月全球航空貨運市場數據顯示，年度需求持續強勁成長，使得航空貨運上半年表現出色，貨運量超過2023年、2022年，甚至突破2021年的創紀錄水準。

另外，根據統計，今年前七月台灣空運總噸數86.3萬噸，較2023年81.8萬噸增加4.5萬噸，約5.4%；出口較去年同期成長9.4%、進口成長6.9%，這樣的數字都已超前2019年全年空運總噸數85.5萬噸，約成長0.9%。

貨量 電商

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