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華固加碼布局台中14期 砸13.7億向鼎王及自然人買千坪土地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

預售市場買氣熱絡，華固（2548）再度加碼布局台中14期重劃區。華固14日公告，取得台中市北屯區環中段土地，土地面積約1,708.82坪，總金額13.71億元，每坪單價約80.24萬元，賣方為自然人5人及鼎王國際餐飲股份有限公司。

華固建設指出，該塊基地位在台中14期重劃區，且三面臨路，位在豐樂路、昌平東六路、豐美一街口，看好台中14期重劃區的區域發展，因此購入此地，未來預計規劃興建25層以上的大樓，不過由於該塊土地還有一小塊角地屬於地政局所有，未來應該會進一步整合。

今年房市買氣熱絡，不少建商積極回補土地庫存，尤其台中因為素地仍多，且區域發展擁有建設等利多，吸引不少建商爭相布局，而華固相當看好14期重劃區的開發潛力，去年就以總價10.44億元，購入台中14期美和段1450.25坪角地，以及總價13.22億元，購入單元8區域1349.35坪建地。

今年4月，華固也以10.61億元，向自然人18人、尚慶土地開發購入台中市北屯區敦和段土地，土地面積約1,361.78坪，該塊地預計將投入30億元，興建地上20-24層、地下2-3層住宅大樓，總銷約40億元，預計2025年第3季開工，2028年完工。

華固 重劃區

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