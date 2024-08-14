隱身書店的 eslite café 引領饕客前進誠品生活台中480

誠品生活（2926）位於台中七期、中台灣最大旗艦店「誠品生活480」，今年3月開幕營運以來，為中部消費者帶來全新的生活提案與餐飲消費選擇。其中，位於五樓的eslite café，延續誠品行旅「款待人，款待心」的服務精神，提供書迷、藝文愛好者一處心之所向的餐廳，受到許多年輕消費族群喜愛。

在淺嚐美好的閱讀時光後，eslite café致力滿足每一位客人的味覺饗宴，也注重每一個細節，無論是聚餐歡暢時光、或是輕食下午茶，以及愜意早午餐，在品嚐每一道佳餚的同時，都能感受五星飯店的餐飲品質。

不單純只是書迷小作休憩的場域，eslite café還提供全天候的餐飲，包括主題餐點、早午餐、輕食點心或飲品，應有盡有，無論和朋友或家人同行，甚至是一人獨行，慶生、聚餐或小酌歡慶，eslite café都能滿足各種需求，讓消費者在享用心儀的料理中，同時滿足口腹之欲。

16歲即從事餐飲的主廚呂芳坤，在30年的餐飲生涯中，有長達25年五星飯店主廚資歷，展現卓越烹飪技藝和創新精神。呂芳坤注重食材品質，堅持好的食材，才能烹調出絕佳美味，是他始終如一的信念。

位於誠品生活台中480的eslite café，由呂芳坤親自操刀監督，他更把這份專業和堅持，傳承給年僅26歲的主廚吳宜軒，在地執行。吳宜軒在20歲時，榮獲盧森堡國際廚藝競賽金牌，擅長肉類料理，專精每一道餐點的風味，透過對味道的要求及擺盤的用心，讓一道道料理的精髓，更加豐富、更具層次，讓人口齒留香，回味無窮。

誠品行旅餐飲團隊的專業要求，注入標準化流程，訴求食材每日精挑細選，嚴格把關，只為維持餐點極高品質。

此次展示的菜色：「干貝海膽奶油寬卷麵」一顆顆渾圓飽滿的生食級干貝，是每日主廚親自監督嚴選，大小重量皆須符合統一規格，奶油融合海膽醬的創新風味，降低白醬奶香味，由充滿海洋鹹香的口感取代，帶來不同凡響的義大利麵口感。

「香蒜辣雞肉細扁麵」採用地中海區域的杜蘭小麥義大利麵，其蛋白質含量高，具高膳食纖維特性，更是中低升糖澱粉，有助維持新陳代謝功能穩定，而且杜蘭小麥義大利麵能吸附更多醬汁，提升口感和風味，展現團隊對美味和健康的用心。

「挪威鮭魚青醬燉飯」由主廚每日使用羅勒葉現打青醬，不添加其他添加物，用最天然原始的食材，征服饕客的心。並採用「2015米蘭世界博覽會」選用唯一的義大利米代表品牌，讓每一口燉飯，都能感受主廚對料理的用心。

「鮮蝦野菇溫沙拉」搭配來自義大利的巴薩米可醋，濃稠的質地和深邃的色澤，讓新鮮的沙拉食材，口味更加層次分明，酸甜交織，風味厚實飽滿。

下午茶推薦完全由純天然食材製成的荔枝玫瑰冰茶，淺嚐一口，口齒間即被淡淡玫瑰花香和荔枝的甜香包圍，一顆顆珠潤飽滿的荔枝果肉，一口咬下，讓這款飲品，登上eslite café最熱銷商品之一。