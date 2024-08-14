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遠雄商辦再報捷！8戶成交11億 預計處分利潤率逾20%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

北市商辦市場再報捷，遠雄建設（5522）手上的商辦大案「遠雄商舟」，被兆芃國際投資斥資11.28億元買下8戶辦公室及停車位40個，創下今年北士科園區最大商辦交易紀錄。遠雄指出，此次交易預計處分利潤率約20-23%。

台商回流、產業擴廠升級等，推升北市商辦市場需求，其中「遠雄商舟」今年以來就有不少交易，包括凌群開發斥資5.4億元買下房地4戶、車位20車，力鋼工業同樣以約5.5億元買房地4戶、車位20車等。

進一步觀察實價登錄，「遠雄商舟」迄今共揭露交易件數達15筆，近一年成交均價每坪65.83萬元，歷史最高價為每坪66.9萬元。

遠雄建設指出，「遠雄商舟」基地面積約1,736坪，總樓地板面積超過1.2萬坪，總銷約100億元，推出後銷售狀況不錯，若順利依照工程進度，預計明年年中就可以開始進行完工交屋作業。

遠雄建設近年住宅、商用不動產雙頭布局，除了「遠雄商舟」外，還有總銷37億元的新北市中和「遠雄擎光」廠辦案，其中可售的57戶全數完銷，並已經開始交屋認列，其餘剩下10戶，因必須根據工業區立體化政策的獎勵相關規定，等出租屆滿5年之後才能對外出售。

近年在台商回流、產業擴廠升級下，商用不動產市況熱絡，其中精華地段的頂級商辦更是供不應求，租金也持續緩漲。第一太平戴維斯資深協理丁玟甄指出，總部與辦公空間整合需求將持續發酵，今年北台灣具備產業群聚題材的區域，或是在大眾交通運輸節點的科技廠辦，將持續受到青睞。

台商 實價登錄 租金

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