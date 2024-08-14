越在地越國際！台灣茶酒與日本德島企業攜手互惠合作

農業部農村發展及水土保持署台中分署，率團赴日本德島縣The Pacific Harbor舉辦「臺(苗栗、臺中)日(徳島縣)經濟文化觀光農村振興互惠」合作備忘錄(MOU)締結儀式，未來雙方將在產業、文化及觀光發展上，推動更深層的合作與交流。

台灣方由農業部農村發展及水土保持署署長李鎮洋與苗栗縣農業處長陳樹義擔任見證人，帶領中台灣企業及民間組織代表，包括苗栗縣公館鄉農會、苗栗市農會、台中市霧峰區農會、樹生休閒酒莊、祺峰休閒事業、臺灣觀光旅行業交流協會、馨樂旅行社及臺灣咖啡研究室等50人，參與此次MOU簽署及企業交流活動，分享並交流台日友好合作事宜。

「越在地越國際！」李鎮洋說，中苗地區是全台最密集酒業群聚地之一，農村水保署台中分署自112年推出「天茶地酒」品牌，其名稱源自老子在《道德經》中所述的 "天長地久"(てんちょうちきゅう)的語句。

意旨不為自身而存在，卻因存在而得以永恆生存；表示從台灣所出產的天茶和地酒，是受到上天及大地賜予恩惠的產品，李鎮洋希望透過此次MOU簽署，能與日本的特色產業一同介紹給國際及分享推廣。

此次台日雙方一鼓作氣，完成3份推展合作備忘錄，共計14個單位簽署促成此合作，主要是因台灣與日本四國德島縣同為四面環海島嶼，且德島的酒造文化、四國遍路及生態里山等發展，與台灣中苗地區農村夥伴發展非常相似，無論產業、文化或觀光發展上皆可相互借鏡並有更深層的進行合作連結。

值得一提的是，此次台日MOU簽署暨企業交流活動非常少見，因而受到讀賣新聞與德島新聞社等日本媒體矚目。

李鎮洋指出，除了產業之外，也推展雙方的旅遊與文化面向，在友好的關係基礎上，將強化雙方農村發展推動及把握國際行銷宣傳機會，展開更堅固且長遠的合作關係。

日方MOU簽署代表7月已到訪過苗栗、台中，考察天茶地酒各產業的生產地，並留下深刻印象。更希望透過此次MOU簽署，讓台灣更多優質的茶酒產品進入德島縣，讓更多日本民眾體驗及感受天茶地酒的茶香酒醇。

李鎮洋表示，很開心見證此次台日農村振興互惠合作備忘錄的簽署儀式，爾後將強化雙方國際間的品牌能見度，這是令人興奮且期待的事情。

苗栗市農會總幹事謝錦明表示，對於貓裏紅茶有機會能在日本展售、分享苗栗的好茶，感到非常榮幸。霧峰區農會總幹事黃景建也說，過去酒莊大都以日式方式進行釀製，很期待未來有更多交流與互相學習的機會。

日本簽約代表株式会社ときわ與北島產業株式會社，對於此次的簽署皆非常開心，並認為簽署合作備忘錄只是開始，後續的合作與交流亦將如火如荼的展開。

此次台日商業合作成果豐碩，株式会社ときわ已選定貓裏紅茶、吉野瑞光及雲曦系列利口酒等產品，進入該集團旗下4家頂級接待中心。徳島県酒造組合將與霧峰農會酒莊、樹生酒莊進行製酒技術交流；苗栗三義Rail Bike與阿佐鐵道株式會社，已達成營運模式交流及觀光推展共識，確立雙方互惠合作夥伴關係。

簽約交流期間，適逢日本德島年度盛事-阿波舞祭，是德島最為著名的節日，距今已有400多年歷史，在每年8月成為全日本的焦點，並有約130萬人潮湧向德島街頭。

8月11及12日阿波舞祭進行開幕表演，台灣交流團亦籌組天茶地酒連參與此次盛會，獲得現場日本民眾熱烈歡迎與支持，深刻體驗日本在歷史文化慶典中，如何延伸與觀光活動相結合，並帶動地方經濟產業的推動。此次交流活動除了促進農村的發展，外交推廣也非常成功。

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