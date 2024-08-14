房市熱但法拍案開始增多 公股銀：有建商讓客戶自備款5%交屋

各大銀行都在控管房貸，公股行庫觀察，下半年房貸動能還在，但會保守看待，「消費者購屋會愈來愈理智」，主因上半年太熱，甚至有建商為了銷售讓客戶自備款僅5%也交屋，請客戶先開立剩餘頭期款的支票，畫餅給年輕人稱兩年後房價上漲即可出場。其實現在雖然房市仍熱絡，但法拍案件已開始增多。

行庫觀察，上半年房子賣得確實不錯，建商還是要補地、買地。7月開始感覺到購地案子變多，因建商補貨最重要是購地，結果是市場上購地貸款愈趨熱絡。加上下半年會更熱的主因是許多銀行承作房貸和土建融都快達到《銀行法》72條之2上限，因此尚有額度的銀行開始對某些「較偏」的蛋白區乃至蛋殼區在成數或案量上進行控管。

例如，雖然新北市及台南市已身為六都；但針對原台南縣某比較偏的區、新北市的三芝、金山、萬里等，甚至還有近期牽涉土地變更弊案的桃園龜山A7樂善寺附近，該地區原是陰宅土葬地區。

行庫高層說，在房貸胃納量很緊之下，銀行策略會是優先服務土建融客戶、再來是往來密切建商所衍生出的房貸。至於中古屋交易大部分在房仲手上，最近也發現有房仲業者因為原本配合的銀行已無法承作，開始轉而尋求其他銀行合作仲介買賣分戶。

行庫高層提到，近期特別緊盯分行在承作分戶貸款或整批房貸時，務必留意建商銷售方式是否妥適。主係很多建商為了銷售，讓消費者冒險只有5%自備款也能交屋，話術年輕人稱蓋好後房價會上漲即可出場，並請客戶開支票，在房貸最高八成之下，兩年支票期間要負擔總房價15%，但後來若付不出來或退票，房子將淪拍賣命運。尤其現在用支票的人少，有建商還會請客戶開立「甲存」支票存款帳戶，因此銀行會注意交易合約、付款方式等，遇到這類建商就不承作該批房貸，因不希望當景氣反轉而造成壓力。總體而言下半年房貸動能還在，但會保守看待。