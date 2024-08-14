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張榮發遺囑判決有效 小股東籲追查長榮海運交易合法性

經濟日報／ 記者邱金蘭/即時報導
被視為長榮集團海外金庫的巴拿馬長榮國際（EIS）接連處分資產，引來長榮海運小股東在今年3月控告張國華等董事涉嫌背信，張國煒本人隨後也以EIS股東身分，質疑這些鉅額交易透明性。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
被視為長榮集團海外金庫的巴拿馬長榮國際（EIS）接連處分資產，引來長榮海運小股東在今年3月控告張國華等董事涉嫌背信，張國煒本人隨後也以EIS股東身分，質疑這些鉅額交易透明性。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

最高法院14日針對長榮集團創辦人張榮發遺囑訴訟，判決認定遺囑有效，今年3月受長榮（2603）海運小股東委託控告張國華等董事涉嫌背信的律師林文鵬，晚間對此表示，顯見長榮海運跟不具合法代表人身分的張國華交易，程序明顯違法，台北地檢署應嚴予訴追。

被視為長榮集團海外金庫的巴拿馬長榮國際（EIS）接連處分資產，引來長榮海運小股東在今年3月控告張國華等董事涉嫌背信，張國煒本人隨後也以EIS股東身分，質疑這些鉅額交易透明性。

代表長榮海運小股東提告的林文鵬表示，最高法院今天針對張榮發總裁遺囑訴訟，判決認定遺囑有效，也就是確認四位遺囑執行人指定張國華為EIS的PP（常任董事長）及PD（常任董事），違背遺囑。

林文鵬說，張國華顯然不是EIS的合法PP及PD，有何權利處分EIS的資產？而長榮海運跟不具合法代表人身分的張國華購買EIS資產，交易程序明顯違法，不但損害EIS及其股東權益，也損害長榮海運及其廣大股東的權益，祈請台北地檢署應嚴予訴追，起訴究責。

林文鵬是打贏多場經營權爭奪戰知名大律師梁懷信的左右手，也是星宇投資派在立榮航空董事、在長榮兄弟之爭中，被視為張國煒陣營的人馬。

張國煒 張榮發 股東 長榮海運 長榮集團

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