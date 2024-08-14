快訊

柯文哲申報960+110變96萬元？民眾黨秀收據：2筆款項誤登1筆

中職／林益全2000安達陣史上第3人 場次、打席刷新最快

罷樑二階連署4萬3138連署人 1441分查詢單判定結果出爐

醫療、航空產業永續報告首提team+ 助陣企業永續經營

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
互動資通持續投入研發，team+功能不斷升級，不僅是即時溝通系統，也成為企業數位轉型重要平台，進而協助企業落實ESG發展。圖／team+提供
互動資通持續投入研發，team+功能不斷升級，不僅是即時溝通系統，也成為企業數位轉型重要平台，進而協助企業落實ESG發展。圖／team+提供

ESG當道，善用數位工具，可望創造加乘效果。互動資通旗下team+服務獲得企業青睞，互動資通董事長郭承翔表示，近年互動資通持續投入研發，team+功能不斷升級，不僅是即時溝通系統，也成為企業數位轉型重要平台，進而協助企業落實ESG發展。

依據長庚醫院、中華航空永續報告書，team+（企業私有雲溝通協作平台）為企業打造整合平台，提高內部訊息溝通效率，大幅增加公司治理效能，助益企業永續發展。

長庚醫院永續報告書提及，以team+為基礎客製的長庚即時通，翻轉了溝通模式，打造智慧醫療訊息交流專用平台，達到即時溝通效益。

長庚醫院表示，當年新冠疫情爆發之際，導入team+後，發現、匡列找出感染源，從以前耗費16小時縮短到只需10分鐘完成，病人檢驗危急值、危險值透過team+通知後，醫師處置回覆率也隨之提升。長庚即時通目前每月訊息量平均336萬則，每日訊息量平均11.2萬則。

中華航空永續報告書也指出，team+提升了公司內部通訊傳遞效率。未來將持續推動公司內部通訊系統team+予一線單位作業同仁、外站工作同仁使用，加強各單位及時掌握航班異動資訊。航班異常作業發生時，即可於第一時間公告航班異動訊息，供各單位快速掌握異常狀況，並就各業管作業進行彈性調整。

郭承翔指出，team+兼具協助企業綠色轉型功能，從環境面來看，即時溝通、線上薪資傳遞，降低辦公室耗能，減少碳排放；從社會層面來看，team+則是能讓員工公、私事明確分開；就內部治理而言，API （應用程式介面）也能串接企業內部各種系統並整合在平台上，促使企業有效進行內部管理。除幫助企業知識傳承，藉著私有雲架構、檔案存取限制等資安防護，也讓管理透明化與協助企業內稽內控，協助企業邁向永續經營。

ESG 碳排放 華航 長庚

延伸閱讀

ESG怎麼做會最有感？揭曉台灣上市、上櫃公司永續排行榜Top 5

中鋼高層人事 董事會沒討論

17檔台股ETF 將除息

10元月配息+ESG！ 富蘭克林華美投信將募集高股息ETF

相關新聞

張榮發遺囑判決有效 小股東籲追查長榮海運交易合法性

最高法院14日針對長榮集團創辦人張榮發遺囑訴訟，判決認定遺囑有效，今年3月受長榮（2603）海運小股東委託控告張國華等董...

南霸天漢神拚全台最大百貨 砸重金前進中台灣為哪椿？

備受矚目的台中漢神洲際購物廣場8月1日舉辦上樑典禮，國揚集團看好台中北屯區的發展遠景，一口氣投入逾百億元蓋商場，被喻為「南霸天」的國揚集團創辦人侯西峰，為何這麼看好台中北屯區的發展遠景？

最高法院判遺囑有效 張國煒勝訴！長榮集團、星宇無回應

長榮集團已故總裁張榮發單獨繼承百億元財產，三子張國政提起遺囑無效之訴，最高法院今日駁回張國政上訴，判決遺囑有效，全案確定...

把錢花在刀口上！新青安帶動「輕裝潢」 裝潢前評估5問題省時又省錢

新青安貸款提高房貸額度到千萬，許多小資族購入第一間房，一圓成家夢想，然而買房後手頭資金有限，「輕裝潢」蔚為風潮，信義居家...

擁杏子豬排等品牌…直營、再授權與加盟三路並進 王座9月上旬掛牌上櫃

六角國際旗下王座國際餐飲預計將於9月上旬掛牌上櫃，董事長王耀輝表示，王座直營、再授權與加盟三路並進，營運穩健成長，下半年...

大陸電商拼多多9月訂單大爆發！掀「搶貨機」大戰 空運運價估將再漲

大陸知名電商拼多多9月開始訂單大爆發，1個月出貨量就需要90班貨機，然而以現在航空貨運市場供給緊張情況，早就找不到大量航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。