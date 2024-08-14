醫療、航空產業永續報告首提team+ 助陣企業永續經營

ESG當道，善用數位工具，可望創造加乘效果。互動資通旗下team+服務獲得企業青睞，互動資通董事長郭承翔表示，近年互動資通持續投入研發，team+功能不斷升級，不僅是即時溝通系統，也成為企業數位轉型重要平台，進而協助企業落實ESG發展。

依據長庚醫院、中華航空永續報告書，team+（企業私有雲溝通協作平台）為企業打造整合平台，提高內部訊息溝通效率，大幅增加公司治理效能，助益企業永續發展。

長庚醫院永續報告書提及，以team+為基礎客製的長庚即時通，翻轉了溝通模式，打造智慧醫療訊息交流專用平台，達到即時溝通效益。

長庚醫院表示，當年新冠疫情爆發之際，導入team+後，發現、匡列找出感染源，從以前耗費16小時縮短到只需10分鐘完成，病人檢驗危急值、危險值透過team+通知後，醫師處置回覆率也隨之提升。長庚即時通目前每月訊息量平均336萬則，每日訊息量平均11.2萬則。

中華航空永續報告書也指出，team+提升了公司內部通訊傳遞效率。未來將持續推動公司內部通訊系統team+予一線單位作業同仁、外站工作同仁使用，加強各單位及時掌握航班異動資訊。航班異常作業發生時，即可於第一時間公告航班異動訊息，供各單位快速掌握異常狀況，並就各業管作業進行彈性調整。

郭承翔指出，team+兼具協助企業綠色轉型功能，從環境面來看，即時溝通、線上薪資傳遞，降低辦公室耗能，減少碳排放；從社會層面來看，team+則是能讓員工公、私事明確分開；就內部治理而言，API （應用程式介面）也能串接企業內部各種系統並整合在平台上，促使企業有效進行內部管理。除幫助企業知識傳承，藉著私有雲架構、檔案存取限制等資安防護，也讓管理透明化與協助企業內稽內控，協助企業邁向永續經營。